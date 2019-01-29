Оккупанты рассказали что по Керченскому проливу с начала 2019 года прошло 537 судов
|19:21 08.02.2019
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|Крым
По Керченскому проливу с начала 2019 года проследовало 537 судов.
Как передает региональный корреспондент ИАА «PortNews», об этом 7 февраля 2019 года сообщил и.о. капитана морского порта Кавказ Сергей Наумов, участвуя в открытом заседании Бассейновой комиссии в Ростове-на-Дону в режиме видеосвязи.
Он уточнил, что с севера по Керченскому проливу провели 293 судна, с юга – 244 ед. флота.
Кроме того, Сергей Наумов рассказал, что в порт Кавказ пришел земснаряд, который будет работать на подходном канале и на акватории участка №1 порта Кавказ.
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