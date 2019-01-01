МИД РФ заявил о готовности к диалогу по МН17 но с учетом ответственности Украины

19:01 08.02.2019 0 комментариев Россия

Россия готова к разговору с Нидерландами по теме сбитого над Донбассом малазийского Боинга МН17.

Об этом заявил в пятницу, 8 февраля, замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Диалог у нас не прерывался, в том числе, на политическом уровне, мы затрагиваем эти вопросы, мы готовы к разговору, прежде всего, исходя из того, что он будет затрагивать такие вопросы, как непредоставление первичных данных Украиной следственной группе, которая ведёт это дело в Нидерландах",- сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Речь также должна идти об ответственности Украины, которая не закрыла своё пространство, и о всех других аспектах, связанных с неучетом нидерландской стороной той информации, которую мы предоставляли им в Гааге в рамках правового сотрудничества", - подчеркнул Грушко.

Ранее западные СМИ сообщали, что Нидерланды надеются в скором времени приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году.

"Мы контактируем с Россией по вопросу национальной ответственности через дипломатические каналы. Мы все больше уверены в том, что мы в скором времени приступим к переговорам", - заявили в МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в свою очередь, заявил, что дипломатические контакты с Россией, направленные на инициирование формальных переговоров, проходят в "позитивной атмосфере".

В декабре СМИ со ссылкой на письмо Блока в парламент сообщали, что Нидерланды не удовлетворены реакцией РФ по делу о крушении авиалайнера "Малайзийских авиалиний" и изучат возможность передачи этого дела в международный суд.

"Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Россия отвергает утверждения о причастности к крушению авиалайнера.



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