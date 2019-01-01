МИД РФ заявил о готовности к диалогу по МН17 но с учетом ответственности Украины
|19:01 08.02.2019
|0 комментариев
|Россия
Россия готова к разговору с Нидерландами по теме сбитого над Донбассом малазийского Боинга МН17.
Об этом заявил в пятницу, 8 февраля, замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Диалог у нас не прерывался, в том числе, на политическом уровне, мы затрагиваем эти вопросы, мы готовы к разговору, прежде всего, исходя из того, что он будет затрагивать такие вопросы, как непредоставление первичных данных Украиной следственной группе, которая ведёт это дело в Нидерландах",- сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Речь также должна идти об ответственности Украины, которая не закрыла своё пространство, и о всех других аспектах, связанных с неучетом нидерландской стороной той информации, которую мы предоставляли им в Гааге в рамках правового сотрудничества", - подчеркнул Грушко.
Ранее западные СМИ сообщали, что Нидерланды надеются в скором времени приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году.
"Мы контактируем с Россией по вопросу национальной ответственности через дипломатические каналы. Мы все больше уверены в том, что мы в скором времени приступим к переговорам", - заявили в МИД Нидерландов.
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в свою очередь, заявил, что дипломатические контакты с Россией, направленные на инициирование формальных переговоров, проходят в "позитивной атмосфере".
В декабре СМИ со ссылкой на письмо Блока в парламент сообщали, что Нидерланды не удовлетворены реакцией РФ по делу о крушении авиалайнера "Малайзийских авиалиний" и изучат возможность передачи этого дела в международный суд.
"Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
Россия отвергает утверждения о причастности к крушению авиалайнера.
Ещё на эту тему:
Характер военных учений проводимых Россией говорит о подготовке к большой войне - FOI
"Время милых разговоров прошло": евродепутаты выступили против РФ
Россия угрожает миру "новыми условиями применения ядерного оружия"
Путин призвал усилить армию и флот "за счёт гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений"
Путин пригрозил Европе зеркальным ответом, если США разместят новые ракеты на европейском континенте
МИД России призвал Запад не беспокоиться об имидже России
Посольство России отрицает информацию о том, что Кремль хочет "превратить Ливию в новую Сирию"
В МИД РФ британское расследование о настоящем имени разведчика ГРУ "Боширова" "новым вбросом"
РФ требует обозначить предельную дату для принятия решения по изменению регламента ПАСЕ
Россия рассматривает вариант выхода из Совета Европы - Матвиенко