Германия сможет сама, без участия Еврокомиссии, решать, выдавать ли исключение «Северному потоку-2» из правил Третьего энергопакета ЕС.

По данным “Ъ”, соответствующие совместно подготовленные поправки к тексту газовой директивы Франция и Германия внесли сегодня на рассмотрение постпредов стран—членов союза.

Об этом же сообщило агентство AFP.

Изначально изменение газовой директивы должно было ухудшить положение «Северного потока-2», но в подобной редакции этого не произойдет. Это, в сущности, делает поправки бессмысленными. Тем не менее постпреды стран ЕС проголосовали за их дальнейшее рассмотрение.

Франция и Германия в течение четверга смогли достичь компромисса по обсуждению поправок в газовую директиву ЕС, затрагивающих газопровод «Северный поток».

Как следует из текста совместного предложения стран постпредам государств—членов ЕС, Франция и Германия предлагают переработать нынешний текст поправок, разработанный Румынией.

В новом тексте будет указано, что страна ЕС, на территории которой находится первый пункт соединения газопровода из третьей страны с газотранспортной системой страны—члена ЕС, сможет решать, выдавать ли для такого проекта исключения из-под действия норм газовой директивы. В редакции поправок, подготовленных Румынией, выдача исключений, по существу, зависела от решения Еврокомиссии.

В практическом смысле это означает, что Германия, на территории которой газопровод «Северный поток-2», проложенный по дну Балтийского моря, выходит на сушу, сможет самостоятельно решить вопрос предоставления проекту исключений.

Без подобной поправки, «Газпром» был бы вынужден отказаться от функций оператора газопровода и скорее всего не смог бы использовать его более чем на 50%.

Как сообщила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель, постпреды стран ЕС одобрили новый проект поправок в газовую директиву.

Это означает, что уже со следующей недели сможет начаться процесс согласования ее текста с Европарламентом и Еврокомиссией.

Однако текущий вариант, фактически снимающий риски для «Северного потока-2», едва ли будет приемлем для Европарламента и Еврокомиссии, которые настаивали на совсем иной сути поправок.

Таким образом, не исключено, что текст поправок в газовую директиву будет вновь изменен, и Германии в Совете ЕС придется защищать текущий вариант.