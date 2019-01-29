Бердянский морской порт в четверг, 7 февраля, посетили представители мариупольской группы миссии ОБСЕ.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Украины.

Заместитель начальника Администрации Бердянского морского порта Виталий Бурьян принял представителей ОБСЕ Роланда Раймана (Германия) и Мирослава Крчмара (Чехия).

Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась на предприятии в связи с агрессией России, блокаду Керчь-Еникальского канала и падение объемов грузоперевалки.

«Представители мониторинговой миссии ОБСЕ заверили Бердянск в своей поддержке и пообещали максимально объективно информировать мировое сообщество о ситуации в Азовском море», — отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, мариупольская группа миссии ОБСЕ впервые посетила Бердянск, ранее городом занимались только днепровские представители.

На минувшей неделе Бердянский морской порт посетили глава Группы поддержки Украины при Европейской комиссии Петер Вагнер, глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, руководитель политического отдела Представительства ЕС в Украине Фабио Делла Пьяцца и другие европейские функционеры. Как сообщил и. о. директора ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП) Александр Трощенков в ходе встречи, финансовые потери госстивидора в результате блокады Керчь-Еникальского канала составили $4,6 млн.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1798 метров. В порту работают портовые операторы ГП «БМТП», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».

Бердянский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 24,4% — до 1,812 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 1,3% против 1,8% в 2017 году.