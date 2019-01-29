Amnesty International будет расценивать действия YouTube как поддерживающие репрессии РФ против крымских татар

18:01 08.02.2019 0 комментариев Крым

Представительство международной правозащитной организации Amnesty International в Украине заявило, что видеохостинг YouTube не должен удалять видео о крымскотатарском политзаключенном Эмир-Усеине Куку по требованию Роскомнадзора.

В противном случае действия YouTube можно будет расценивать как содействие России в её репрессиях против крымских татар и ограничении свободы слова.

Такое мнение выразила директор украинского представительства международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук, передает пресс-служба организации, сообщает  ATR.

«YouTube не должен учитывать незаконные требования России. Подавление свободы слова в Крыму после его оккупации и незаконной аннексии Россией — ужасно и жестоко, и YouTube не должен поддерживать репрессии против крымских активистов российского государства. Российские власти не только преследуют крымскотатарское общество и всех несогласных — она теперь стремится стереть из информационного пространства сообщения СМИ о крымского правозащитника, которого она три года назад бросила за решетку, и теперь военный суд его судит по сфабрикованным обвинениям в «терроризме», — сказала Покальчук.

Она добавила, что ценности YouTube включают в себя защиту свободы слова и свободы информации, поэтому компанию должна следовать своим правилам и не удалять видео про Эмир-Усеина Куку.

«Удаление видеозаписи также было бы огромным ударом для семьи Эмира-Усеина Куку, которая пострадала от запугивания со стороны полиции и ФСБ, а также давления со стороны де-факто властей Крыма», — отметила Покальчук.

Как сообщалось, ранее YouTube сообщила «Центру журналистских расследований» (ЦЖР) о получении уведомления от Роскомнадзора об ограничении доступа к сюжету про крымскотатарского политзаключенного Эмир-Усеина Куку, размещенного на канале СМИ в YouTube, и требовании его удалить. Если ЦЖР не удалит информацию, внесенную в РФ в список запрещенных, «Google будет вынужден заблокировать контент».

Позже Министерство информационной политики Украины (МИП) заявило о фактах преследования граждан Украины Российской Федерацией, и о попытке злоупотребления российской стороной инструментами YouTube с целью ограничения свободы слова.



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