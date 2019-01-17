Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" проекта 11435 в рамках модернизации частично оснастят новыми системами электроснабжения и кабель-трассами.

Об этом Mil.Press FlotProm рассказал информированный отраслевой источник.

При этом существующие системы сохранят.

Необходимость прокладки новых кабель-трасс обоснована желанием завершить модернизацию корабля в срок, добавил он.

По словам источника в ВУНЦ ВМФ (ВМА), программа модернизации могла включать разные варианты и разную глубину обновления тех или иных систем. "Монтаж новых систем, вероятно, даже дешевле, чем полный ремонт существующих, - рассказал он изданию. - Кроме того, возможно дублирование их функций. "Кузнецов" - старый корабль, в целом ряде мест - проблемный."

Журналистам не удалось получить оперативный комментарий в бюро-проектанте "Адмирала Кузнецова", Невском ПКБ. По словам источника издания в одной из компаний-поставщиков комплектующих для модернизации корабля, все изменения согласованы.



Ранее в феврале сообщалось, что крейсер получит новую систему обнаружения пожара лишь в половине помещений.