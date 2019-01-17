Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" частично оснастят новыми системами электроснабжения
|17:41 08.02.2019
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|Россия
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" проекта 11435 в рамках модернизации частично оснастят новыми системами электроснабжения и кабель-трассами.
Об этом Mil.Press FlotProm рассказал информированный отраслевой источник.
При этом существующие системы сохранят.
Необходимость прокладки новых кабель-трасс обоснована желанием завершить модернизацию корабля в срок, добавил он.
По словам источника в ВУНЦ ВМФ (ВМА), программа модернизации могла включать разные варианты и разную глубину обновления тех или иных систем. "Монтаж новых систем, вероятно, даже дешевле, чем полный ремонт существующих, - рассказал он изданию. - Кроме того, возможно дублирование их функций. "Кузнецов" - старый корабль, в целом ряде мест - проблемный."
Журналистам не удалось получить оперативный комментарий в бюро-проектанте "Адмирала Кузнецова", Невском ПКБ. По словам источника издания в одной из компаний-поставщиков комплектующих для модернизации корабля, все изменения согласованы.
Ранее в феврале сообщалось, что крейсер получит новую систему обнаружения пожара лишь в половине помещений.
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