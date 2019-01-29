Україна занепокоєна і розчарована, що ОБСЄ не моніторить ситуацію в анексованому Криму

17:21 08.02.2019 0 комментариев Крым

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що українська сторона висловлює глибоке розчарування і занепокоєння тим фактом, що в звітах ОБСЄ за результатами виборів президента РФ і Держдуми РФ немає жодного слова про сфальсифіковані і незаконні вибори в анексованому Криму.

Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку Ірини Геращенко у Facebook.

"Ми розцінюємо таке мовчання як підігрування сценаріям повзучої легітимізації крадіжки Криму й надалі будемо висловлювати глибоке занепокоєння з цього ганебного приводу під час всіх зустрічей з ОБСЄ і іншими міжнародними партнерами", - написала вона у соцмережі, коментуючи розчарування ОБСЄ недопуском росіян до спостереження за виборами в Україні.

За словами Геращенко, не менше розчарування і занепокоєння викликає той факт, що, попри свій мандат працювати на всій території України, СММ ОБСЄ не моніторить безпекову і гуманітарну ситуацію в керченській притоці і в Криму, й не наполягають на постійному допуску до неконтрольованої частини украіно-російського кордону.

Як повідомила Геращенко, всі ці роки українські учасники мінських груп послідовно боролися за зменшення кількості росіян в СММ ОБСЄ. Як тільки змінився склад СММ і там стало менше росіян і їх сателітів, СММ відразу почала фіксувати колони російської техніки, нові радіолокаційні російські комплекси і тд.

Нагадаємо, в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) висловили жаль через рішення України не допустити участі громадян Росії в місії спостереження за виборами.

Як повідомили в ОБСЄ, директор її Бюро демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ), яке займається спостереженням за виборами, Інчіпйорк Соулрун Чістлатоухтір у листі до Міністерства закордонних справ України також висловила глибоке розчарування тим, що парламент України ухвалив закон, який затверджує таке обмеження.

За її словами, “рішення не дати можливості акредитувати громадян однієї з країн-учасниць ОБСЄ безпрецедентне і суперечить зобов’язанням, які взяли всі країни-учасниці, запрошувати спостерігачів від усіх інших країн-членів, які можуть забажати спостерігати за виборчими процедурами в межах, дозволених законом”.



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