Російський Омбудсман запевняє, що стан здоров’я українських моряків задовільний

17:01 08.02.2019 0 комментариев Крым

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров’я українських військовополонених моряків медики оцінюють як задовільний.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.

Так, Омбудсмен проінформувала, що отримала відповідь від своєї російської колеги Тетяни Москалькової на звернення щодо українських військовополонених.

"Російський Омбудсман запевняє, що стан здоров’я моряків медики оцінюють як задовільний. Але, знову ж таки, жодного офіційного підтвердження у вигляді медичної довідки немає!" - написала Денісова.

За її словами, поранені Андрій Ейдер, Василь Сорока та Андрій Артеменко так само як і раніше потребують якісного лікування та оперативного втручання. Крім того, медичної допомоги потребують не лише вони, а й інші наші моряки.

"Ми й надалі будемо наполягати на переведенні трьох поранених моряків на лікування до третьої (нейтральної) країни та безумовному звільненні всіх полонених моряків, згідно з Третьою Женевською Конвенцією "Про поводження з військовополоненими" від 12 серпня 1949 року", - зазначила Омбудсмен.

Як повідомлялося, Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що стан здоров’я шести полонених українських моряків погіршується.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли й захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі у порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.



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