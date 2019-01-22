Франція та Німеччина домовились щодо російського газопроводу "Північний потік-2"

16:41 08.02.2019 0 комментариев Россия

Франція та Німеччина досягли компромісу, згідно з яким Берлін лишатиметься головним переговорником з Росією стосовно газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Франція заявила, що підтримає нагляд Євросоюзу за новими енергетичними трубопроводами на морі, що могло б підірвати плани Росії та Німеччини щодо будівництва трубопроводів по дну.

Наразі дві європейські країни домовились, що нагляд здійснюватиметься з "території та територіального моря держави-члена, у якій розташована точка з'єднання".

Робота над трубопроводами по дну Балтійського моря з Росії вже розпочалась, її кінцевою точкою стане німецьке місто Грайфсвальд.

Проект домовленості замінює стару редакцію, в якій зазначено, що правила ЄС щодо імпорту газу будуть застосовуватися "територією держав-членів" і/або "територіальним морем держав-членів".

Раніше повідомлялося, що Франція планувала ускладнити реалізацію проекту газопроводу. У відповідь на це Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що "Північний потік-2" не зробить її державу залежною від Росії. 

 



Ещё на эту тему:

18:41 08.02.2019
Совет ЕС одобрил поправки в газовую директиву, изменив их суть, теперь Германия решит судьбу «Северного потока-2»
17:01 07.02.2019
Дипломати США в ЄС закликали Європу відмовитися від "Північного потоку-2"
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
12:21 29.01.2019
Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии
18:21 24.01.2019
"Газпром" оприлюднив суму витрат на "Північний потік - 2" в 2019 році
09:01 23.01.2019
Україна закликала ЄС усвідомити загрози Nord Stream 2
16:41 22.01.2019
Німеччина буде готовою до збільшення імпорту газу із США.
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
08:41 21.01.2019
У Німеччині назвали «Північний потік-2» неправильним «хлопчиком для биття»
19:31 15.01.2019
Посол США в Німеччині: Путін чітко заявив, що хоче припинити транзит газу через Україну
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
19:59 14.01.2019
Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо Nord Stream 2
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
12:23 08.02.2019
ГРУ отруїло "новачком" болгарського постачальника зброї до України - The Insider & Bellingcat
13:47 06.02.2019
Болгария приблизилась к сокращению полной зависимости от российского газа
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
Все новости страны
Греция Греция
14:41 08.02.2019
Україна пропонує Греції укласти угоди, які допоможуть повернути засуджених
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
Все новости страны
Грузия Грузия
20:41 08.02.2019
На реализацию первой фазы строительства порта Анаклия привлечено $600 млн
15:41 08.02.2019
До Грузії за ID-карткою можна буде потрапити вже з 1 березня 2019 року
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
19:41 08.02.2019
В РФ уверены что санкции США против "Аэрокомпозита" не повлияют на сотрудничество предприятий Ростеха с Boeing
19:01 08.02.2019
МИД РФ заявил о готовности к диалогу по МН17 но с учетом ответственности Украины
18:41 08.02.2019
Совет ЕС одобрил поправки в газовую директиву, изменив их суть, теперь Германия решит судьбу «Северного потока-2»
17:41 08.02.2019
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" частично оснастят новыми системами электроснабжения
Все новости страны
Румыния Румыния
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
Все новости страны
Турция Турция
12:03 08.02.2019
У Туреччині пояснили причини вибору С-400 та відмови від Patriot
14:05 07.02.2019
Граждане Турции смогут совершать рабочие поездки в Россию без виз
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
Все новости страны
Украина Украина
20:21 08.02.2019
Процесс разделения аннексированных Крыма и Севастополя с трудом вышел на финишную прямую
20:01 08.02.2019
"Стратегія ВМС ЗС України - 2035" у дії: закладено нові бойові одиниці
19:21 08.02.2019
Оккупанты рассказали что по Керченскому проливу с начала 2019 года прошло 537 судов
18:21 08.02.2019
Бердянский порт посетили представители миссии ОБСЕ
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс