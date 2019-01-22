Франція та Німеччина досягли компромісу, згідно з яким Берлін лишатиметься головним переговорником з Росією стосовно газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Франція заявила, що підтримає нагляд Євросоюзу за новими енергетичними трубопроводами на морі, що могло б підірвати плани Росії та Німеччини щодо будівництва трубопроводів по дну.

Наразі дві європейські країни домовились, що нагляд здійснюватиметься з "території та територіального моря держави-члена, у якій розташована точка з'єднання".

Робота над трубопроводами по дну Балтійського моря з Росії вже розпочалась, її кінцевою точкою стане німецьке місто Грайфсвальд.

Проект домовленості замінює стару редакцію, в якій зазначено, що правила ЄС щодо імпорту газу будуть застосовуватися "територією держав-членів" і/або "територіальним морем держав-членів".

Раніше повідомлялося, що Франція планувала ускладнити реалізацію проекту газопроводу. У відповідь на це Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що "Північний потік-2" не зробить її державу залежною від Росії.