Франція та Німеччина домовились щодо російського газопроводу "Північний потік-2"
|16:41 08.02.2019
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|Россия
Франція та Німеччина досягли компромісу, згідно з яким Берлін лишатиметься головним переговорником з Росією стосовно газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Франція заявила, що підтримає нагляд Євросоюзу за новими енергетичними трубопроводами на морі, що могло б підірвати плани Росії та Німеччини щодо будівництва трубопроводів по дну.
Наразі дві європейські країни домовились, що нагляд здійснюватиметься з "території та територіального моря держави-члена, у якій розташована точка з'єднання".
Робота над трубопроводами по дну Балтійського моря з Росії вже розпочалась, її кінцевою точкою стане німецьке місто Грайфсвальд.
Проект домовленості замінює стару редакцію, в якій зазначено, що правила ЄС щодо імпорту газу будуть застосовуватися "територією держав-членів" і/або "територіальним морем держав-членів".
Раніше повідомлялося, що Франція планувала ускладнити реалізацію проекту газопроводу. У відповідь на це Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що "Північний потік-2" не зробить її державу залежною від Росії.
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