В проект перевозок на "Кометах" вдоль побережья Крыма оккупанты инвестировали 1,7 млрд рублей

16:21 08.02.2019 0 комментариев Крым

Объем инвестиций в проект организации "скоростных пассажирских перевозок" вдоль о побережья оккупированного Крыма на судах "Комета 120М" к началу 2019 года составил порядка 1,7 млрд рублей. 

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Калашников".

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел".

"Объем инвестиций уже составил около 1,7 млрд рублей с учетом затрат на запуск проекта", - говорится в ответе предприятия на запрос агентства.

В концерне добавили, что завод "Вымпел" построит еще две "Кометы" за более чем 1,1 млрд рублей.

"Вопрос строительства дополнительных судов находится в решающей стадии. В настоящее время подведены итоги конкурса, проведенного ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" на постройку двух единиц пассажирских скоростных судов на подводных крыльях "Комета 120 М". Победителем определено АО "Судостроительный завод "Вымпел", объем инвестиций составляет 1,125 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Первое судно на подводных крыльях "Комета 120М", построенное на заводе "Вымпел" в Рыбинске, было запущено между Ялтой и Севастополем в августе 2018 года. В концерне уточнили, что "Комета" за два месяца навигации перевезла более 22,8 тыс. пассажиров. Средняя загрузка составила 97%. 



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