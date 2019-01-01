В оккупированном Крыму заявили о рекордном сборе налогов

16:01 08.02.2019 0 комментариев Крым

Доходы оккупированного Крыма в январе 2019 года увеличились почти на 40% по сравнению с показателями аналогичного прошлогоднего периода и составили 2,5 млрд рублей. 

Об этом сообщила пресс-служба "министерства финансов" оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.

«По итогам первого месяца года в бюджет "республики" поступило в виде налоговых и неналоговых доходов более 2,5 млрд руб, что превысило прошлогодний показатель на 710,4 млн руб, или на 39%», – говорится в сообщении.

"Министр финансов" оккупированного Крыма Ирина Кивико добавила, что кассовые назначения на начало года тоже перевыполнены. «Экономика "республики" развивается и это не просто слова. Рост собственных доходов на 39% – внушительная цифра. Я уверена, что это лучший показатель по России», – отметила она.

Поступления из федерального бюджета в бюджет оккупированного Крыма также увеличились – 3,74 млрд рублей по сравнению с 3,67 млрд рублей в январе 2018 года.

Наибольшая доходная часть бюджета оккупированного Крыма – налог на доходы физлиц, который составил 846,7 млн руб. Налог на прибыль за январь – 548,2 млн рублей, поступления от транспортного налога – 36 млн рублей. Неналоговый доход составил 292 млн рублей.



Ещё на эту тему:

13:05 05.02.2019
Оккупанты насчитали 1300 "участников СЭЗ" в Крыму
09:29 25.10.2018
В оккупированном Крыму ищут пропавшие неизвестно куда 12 млрд бюджетных рублей
09:25 21.09.2018
Россия потратит на оккупированный Крым за три года 300 млрд рублей
21:59 19.09.2018
Дефицит бюджета оккупированного Крыма составил более двух миллиардов
19:55 18.09.2018
Оккупационные власти Крыма продадут несколько автозаправок и базу отдыха
11:35 22.05.2018
Оккупанты думают, что в следующем году бюджет Крыма будет без дефицита
12:45 17.05.2018
Расходы бюджета Крыма более чем в 3 раза больше собственных доходов
10:56 15.05.2018
2/3 бюджета Крыма - деньги россиян
11:12 18.04.2018
Расходы бюджета Крыма выросли в первом квартале почти на 1,5 миллиарда рублей
17:56 28.02.2018
Бюджет оккупированного Крыма урезали на 5 миллиардов
11:58 04.02.2018
Российские фирмы разворовывают бюджет оккупированного Севастополя
13:39 29.01.2018
Дефицит крымского бюджета вырос почти на 700 млн рублей
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
12:23 08.02.2019
ГРУ отруїло "новачком" болгарського постачальника зброї до України - The Insider & Bellingcat
13:47 06.02.2019
Болгария приблизилась к сокращению полной зависимости от российского газа
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
Все новости страны
Греция Греция
14:41 08.02.2019
Україна пропонує Греції укласти угоди, які допоможуть повернути засуджених
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
Все новости страны
Грузия Грузия
20:41 08.02.2019
На реализацию первой фазы строительства порта Анаклия привлечено $600 млн
15:41 08.02.2019
До Грузії за ID-карткою можна буде потрапити вже з 1 березня 2019 року
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
19:41 08.02.2019
В РФ уверены что санкции США против "Аэрокомпозита" не повлияют на сотрудничество предприятий Ростеха с Boeing
19:01 08.02.2019
МИД РФ заявил о готовности к диалогу по МН17 но с учетом ответственности Украины
18:41 08.02.2019
Совет ЕС одобрил поправки в газовую директиву, изменив их суть, теперь Германия решит судьбу «Северного потока-2»
17:41 08.02.2019
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" частично оснастят новыми системами электроснабжения
Все новости страны
Румыния Румыния
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
Все новости страны
Турция Турция
12:03 08.02.2019
У Туреччині пояснили причини вибору С-400 та відмови від Patriot
14:05 07.02.2019
Граждане Турции смогут совершать рабочие поездки в Россию без виз
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
Все новости страны
Украина Украина
20:21 08.02.2019
Процесс разделения аннексированных Крыма и Севастополя с трудом вышел на финишную прямую
20:01 08.02.2019
"Стратегія ВМС ЗС України - 2035" у дії: закладено нові бойові одиниці
19:21 08.02.2019
Оккупанты рассказали что по Керченскому проливу с начала 2019 года прошло 537 судов
18:21 08.02.2019
Бердянский порт посетили представители миссии ОБСЕ
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс