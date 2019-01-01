Доходы оккупированного Крыма в январе 2019 года увеличились почти на 40% по сравнению с показателями аналогичного прошлогоднего периода и составили 2,5 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба "министерства финансов" оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.

«По итогам первого месяца года в бюджет "республики" поступило в виде налоговых и неналоговых доходов более 2,5 млрд руб, что превысило прошлогодний показатель на 710,4 млн руб, или на 39%», – говорится в сообщении.

"Министр финансов" оккупированного Крыма Ирина Кивико добавила, что кассовые назначения на начало года тоже перевыполнены. «Экономика "республики" развивается и это не просто слова. Рост собственных доходов на 39% – внушительная цифра. Я уверена, что это лучший показатель по России», – отметила она.

Поступления из федерального бюджета в бюджет оккупированного Крыма также увеличились – 3,74 млрд рублей по сравнению с 3,67 млрд рублей в январе 2018 года.

Наибольшая доходная часть бюджета оккупированного Крыма – налог на доходы физлиц, который составил 846,7 млн руб. Налог на прибыль за январь – 548,2 млн рублей, поступления от транспортного налога – 36 млн рублей. Неналоговый доход составил 292 млн рублей.