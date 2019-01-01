Оновлена угода між Україною та Грузією про взаємний перетин кордону набуде чинності з 1 березня 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України в Facebook.

"01 березня 2019 року набирає чинності оновлена Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог - на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян України та Грузії на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій", - сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що безвізовий режим між країнами був введений майже 20 років тому - 31 березня 1999 року. Громадяни України можуть не оформляти довгострокові візи для перебування або проживання в Грузії протягом понад 90 днів.