До Грузії за ID-карткою можна буде потрапити вже з 1 березня 2019 року
|15:41 08.02.2019
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|Грузия
Оновлена угода між Україною та Грузією про взаємний перетин кордону набуде чинності з 1 березня 2019 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України в Facebook.
"01 березня 2019 року набирає чинності оновлена Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог - на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян України та Грузії на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій", - сказано в повідомленні.
Варто зазначити, що безвізовий режим між країнами був введений майже 20 років тому - 31 березня 1999 року. Громадяни України можуть не оформляти довгострокові візи для перебування або проживання в Грузії протягом понад 90 днів.
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