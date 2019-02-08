Количество поддельных российских купюр, находящихся в обороте в оккупированном Крыму, с каждым годом растет, подделка денежных знаков совершенствуется.

Об этом сообщает Керчь.ФМ со ссылкой на данные так называемого отделения по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по оккупированной Керчи.

Наибольшее количество фактов сбыта поддельных денежных купюр, зачастую, регистрируется в торговых точках, не оборудованных современным детектором определения подлинности купюр: на рынках, в торговых павильонах, аптеках, небольших торговых сетях, АЗС.

Керченские «силовики» напоминают, при подозрении, что в руки попала фальшивая наличность, необходимо обратиться в «органы внутренних дел» и ни в коем случае не пытаться сбыть фальшивку, поскольку можно попасть под подозрение в фальшивомонетничестве.

Над керчанами повисла реальная угроза стать «фальшивомонетчиками», расплачиваясь пятитысячной купюрой рублей в наводненном фальшивками городе, и попасть в руки к «правоохранителям» «за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации», за что «предусмотрено наказание - лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей».