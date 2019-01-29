У п'ятницю, 8 лютого, в окупованому Росією Криму, в день народження українського політв'язня Володимира Балуха, привітати і підтримати його матір - Наталю Балух - приїхали кримськотатарські активісти.

Прямий ефір свого візиту в село Серебрянка Роздольненського району опублікував у Facebook голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, пише Укрінформ.

"Зараз ми знаходимося в будинку у Володимира Балуха, у нього сьогодні день народження, і ми приїхали для того, щоб привітати його матір, тому що до самого Володимира потрапити ми не можемо", - сказав Смедляєв.

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль передав Наталії Балух привітання від Президента України Петра Порошенка з минулими святами.

Від свого імені активісти подарували родині Балуха книгу "Крим - благословенна земля".

Мати Володимира подякувала за привітання і пораділа, що у її сина "стільки друзів".

76-річна Наталія Балух сказала, що бажає синові в день його народження здоров'я, удачі, що чекає його і сподівається скоро побачити.

"Чекаю його, ще не вмираю, і буду чекати. Йому здоров'я, удачі там, щоб витримав це все і повернувся додому", - сказала вона.

Розповідаючи про свого сина, вона сказала, що пишається ним: "Сьогодні йому виповнилося 48 років, а вчора дочці було 52 ... Мої діти найкращі у світі, хороші дуже, пишаюся ними - і сином пишаюся, і донькою".

8 грудня 2016 року ФСБ Росії затримала Володимира Балуха, стверджуючи, що на горищі його будинку виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку, і табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

"Суд" Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Українець більше ніж 200 днів тримав голодування.

18 жовтня 2018 року Балуха було доставлено в Керченську виправну колонію №2.

25 січня 2019 року йому відмовили в умовно-достроковому звільненні. "Суддя" мотивував рішення тим, що "відбування більше третини строку не є переконливим доказом того, що Балух виправився".

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.