Україна пропонує Греції укласти двосторонню Угоду про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками, що дозволить значно спростити повернення цієї категорії громадян на батьківщину.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Греції за підсумками зустрічі посла України Сергія Шутенка з генеральним прокурором при Верховному суді Греції Ксені Дімітріу-Васілопулу, пише Укрінформ.

"Посол України звернув увагу співрозмовниці на пропозицію української сторони, зважаючи на велику кількість затриманих та засуджених українських громадян на території Греції, укласти двосторонню Угоду про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками. Очікується, що погодження положень вказаної угоди грецькими компетентними органами відбудеться ближчим часом. Погодились, що укладення цієї угоди дозволить значно спростити повернення цієї категорії громадян в Україну", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у посольстві, окрім цього, було обговорено питання можливості застосування у двосторонніх відносинах Додаткового протоколу до Конвенції про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983 року, що також сприятиме поверненню в Україну наших громадян, зокрема, тих, хто засуджений в Греції до тривалих термінів ув’язнення за перевезення нелегальних мігрантів.

У рамках розвитку двостороннього співробітництва посол також запропонував Дімітріу-Васілопулу поновити співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Генеральною прокуратурою Грецької Республіки, що було із зацікавленням сприйнято очільником грецького відомства.