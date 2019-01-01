Україна проведе бойові стрільби із ЗРК поблизу окупованого Криму

14:01 08.02.2019 0 комментариев Крым

На 2019 рік заплановано провести чотири навчання з бойовою стрільбою ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1. Перші бойові стрільби зенітних ракетних комплексів відбудуться вже цього місяця на полігоні Ягорлик у Херсонській області. 

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

"Загалом, на 2019 рік заплановано чотири навчання з бойовою стрільбою ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1. Буде проведено більше півтори сотні різноманітних заходів бойової підготовки, таких як командно-штабні, тактичні навчання, тренування чергових сил тощо. Всі вони відбуватимуться на фоні створеної обстановки, максимально наближеної до бойової. Крім того, фахівці ЗРВ візьмуть участь у випробуваннях нового ракетного озброєння та здійснюватимуть дослідні пуски зенітних керованих ракет в рамках науково-дослідних робіт", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві додали, що перші бойові стрільби зенітних ракетних комплексів відбудуться вже цього місяця на полігоні Ягорлик.

У Командуванні Повітряних Сил ЗС України зазначили, що збільшення кількості заходів бойової підготовки з підрозділами протиповітряної оборони пов’язано із загрозами з боку РФ, яка продовжує мілітаризацію окупованого Криму та стягує все більше авіаційного озброєння на аеродроми поблизу кордонів з Україною.

"Ми змушені постійно нарощувати бойові спроможності підрозділів зенітних ракетних військ. Цього року до підрозділів ЗРВ продовжать надходити відновлені та модернізовані комплекси різних модифікацій типу "С-300", "С-125" та "Бук", на підприємствах ОПК тривають роботи зі створення вітчизняних ЗРК, які прийдуть на заміну застарілій зброї радянського виробництва", - повідомив начальник зенітних ракетних військ Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ставський.

За його словами, у рамках підготовки особового складу активно впроваджується бойовий досвід, здобутий під час бойових дій на Сході, вдосконалюються плани бойової підготовки, змінюються формати, задуми та сценарії навчань, щоб вони відповідали вимогам сьогодення та перспективним загрозам.

"Першочергова увага традиційно приділятиметься бойовим стрільбам. Плануємо провести ще масштабніші, ніж минулого року, навчання. Мова йде про бойові стрільби зі зведеними зенітними ракетними полками "Бук-М1" та "С-300П". Дивізіони "трьохсоток" будуть викликані до району виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням та військовою технікою. Звісно, обстановка виглядатиме більш ніж реалістично. А саме це і є основним завданням", - зазначив начальник зенітних ракетних військ.



Ещё на эту тему:

14:01 21.01.2019
В штаб ООС рассказали об обучении десантников на Приазовье / Видео
17:01 18.01.2019
Тактичні навчання з оборони узбережжя провели прикордонники поблизу Маріуполя
17:37 18.12.2018
Представители ВМС Украины и ВС Великоритании обсудили порядок учений "Warrior Watcher-2019" / Фото
18:18 11.12.2018
Украина начала готовиться к учениям "Си Бриз 2019"
13:39 11.12.2018
В Херсонской области начались тактические учения территориальной обороны
17:01 30.11.2018
Систему цивільного захисту переводять в особливий режим
12:46 21.11.2018
В Житомирской области пройдут тактические учения с привлечением авиации и бронетехники
09:19 08.11.2018
Украинские военные примут участие во второй фазе учений Trident Juncture
13:38 05.11.2018
Украина принимает участие в учениях "Железный волк"
12:45 05.11.2018
Военные ООС провели учения с применением ударной авиации
15:33 01.11.2018
Украина начала ракетные стрельбы над Черным морем / Карта
11:00 17.10.2018
Из-за крушения Су-27 учения "Чистое небо" решили не останавливать
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
12:23 08.02.2019
ГРУ отруїло "новачком" болгарського постачальника зброї до України - The Insider & Bellingcat
13:47 06.02.2019
Болгария приблизилась к сокращению полной зависимости от российского газа
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
Все новости страны
Греция Греция
14:41 08.02.2019
Україна пропонує Греції укласти угоди, які допоможуть повернути засуджених
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
14:21 08.02.2019
Представленная в Конгрессе США резолюция по Северному потоку подчеркивает важность свободы судоходства в Черном море
08:21 08.02.2019
Уряд Нідерландів "все більше впевнений" що РФ скоро погодиться на переговори з приводу МН17
18:41 07.02.2019
Постпред России призвал ОБСЕ добиться закрытия украинского сайта "Миротворец"
17:01 07.02.2019
Дипломати США в ЄС закликали Європу відмовитися від "Північного потоку-2"
Все новости страны
Румыния Румыния
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
Все новости страны
Турция Турция
12:03 08.02.2019
У Туреччині пояснили причини вибору С-400 та відмови від Patriot
14:05 07.02.2019
Граждане Турции смогут совершать рабочие поездки в Россию без виз
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
Все новости страны
Украина Украина
15:03 08.02.2019
В день народження Балуха кримськи активісти приїхали до його матері
14:01 08.02.2019
Україна проведе бойові стрільби із ЗРК поблизу окупованого Криму
13:41 08.02.2019
К горящим в Черном море танкерам приближается шторм
13:21 08.02.2019
Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" завершил подготовку к выходу на стрельбы в Черное море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс