К району Чероно моря, где до сих пор горят танкеры, приближается шторм.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе 21 января, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 спаслись, 10 погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести. Активные поиски прекращены из-за "отсутствия разумной надежды найти кого-либо живым". Все это время на судах продолжали гореть остатки сжиженного газа.

"Погода портится. Шторм идет. Очаги горения остаются. Мы постоянно находимся на месте, обеспечиваем безопасную стоянку. Наблюдаем за аварийными судами. При необходимости, если потребуется, будем принимать какие-то меры. Пока их не требуется", - сказали в пресс-службе Росморречфлота.

По словам собеседника агентства, судно "Канди" из-за штормовой погоды слегка сдвинулось с места. "Канди" двинулось на три кабельтовых на юго-запад, это примерно на 500 метров. Сейчас судно зафиксировано", - сказали в пресс-службе.