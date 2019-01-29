Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" завершил подготовку к выходу на стрельбы в Черное море
|13:21 08.02.2019
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|Крым
Командующий Черноморским флотом оккупантов вице-адмирал Александр Моисеев проводит проверку боевой готовности фрегата «Адмирал Эссен» в главной базе ЧФ в Севастополе.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
В сообщении сказано, что в рамках проверки проводится показной прием специальной курсовой задачи и обучение должностных лиц управления, корабельных объединений и соединений флота.
В показных мероприятиях принимают участие около 200 военнослужащих, среди которых заместители командующего, начальники отделов, отделений и служб ЧФ оккупантов, командиры кораблей.
В рамках занятий доводятся основные требования по подготовке кораблей к выполнению задач по предназначению. Кроме этого проходят учения по противовоздушной обороне фрегата, учения за живучесть при ликвидации очага возгорания в одном из отсеков.
Следующий этап боевой подготовки – это выходы экипажей кораблей ЧФ в море и выполнение комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по различным целям.
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