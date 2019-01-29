Командующий Черноморским флотом оккупантов вице-адмирал Александр Моисеев проводит проверку боевой готовности фрегата «Адмирал Эссен» в главной базе ЧФ в Севастополе.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

В сообщении сказано, что в рамках проверки проводится показной прием специальной курсовой задачи и обучение должностных лиц управления, корабельных объединений и соединений флота.

В показных мероприятиях принимают участие около 200 военнослужащих, среди которых заместители командующего, начальники отделов, отделений и служб ЧФ оккупантов, командиры кораблей.

В рамках занятий доводятся основные требования по подготовке кораблей к выполнению задач по предназначению. Кроме этого проходят учения по противовоздушной обороне фрегата, учения за живучесть при ликвидации очага возгорания в одном из отсеков.

Следующий этап боевой подготовки – это выходы экипажей кораблей ЧФ в море и выполнение комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по различным целям.