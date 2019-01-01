Представленная в Конгрессе США резолюция по Северному потоку подчеркивает важность свободы судоходства в Черном море.

В верхней палате Конгресса США сенаторы Республиканской и Демократической партий представили резолюцию, которая призывает отменить проект "Северный поток 2", по которому предусмотрено строительство газопровода в Балтийском море из России в Германию, пишет ZN,UA.

Резолюция призывает к отмене "Северного потока 2" и подчеркивает важность свободы судоходства в Черном море после того, как российские пограничники в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года атаковали и захватили три украинских суда. Захваченных в плен украинских моряков до сих пор удерживают в России.

В Комитете Сената по международным отношениям должны рассмотреть резолюцию уже на следующей встрече. Противники "Северного потока 2" в США опасаются, что газопровод ослабит поддержку Украины, лишив Киев сборов за транзит газа.

Проект российского "Газпрома" находится в центре международного внимания с тех пор, как пять лет назад Россия аннексировала украинский Крым. Германия пытается усилить поддержку проекта по строительству газопровода, пишет Reuters.

Администрация президента США противодействует российскому проекту. Послы США в Германии, Дании и ЕС в четверг призвали страны Евросоюза голосовать против проекта, пишет Deutsche Welle. Администрация Трампа неоднократно критиковала соглашение между Германией и Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне подчеркивали, что Берлин добровольно ставит себя в зависимость от российского газа.

В рамках проекта "Северный поток-2" по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м. газа в год, стоимость проекта — € 9,5 млрд.

Встреча представителей стран-членов ЕС должна состояться в пятницу, 8 февраля. Период рабочего уровня обсуждения вопроса заканчивается и переходит на уровень политический, которому больше года препятствовали два предыдущих председателя в ЕС - Австрия и Болгария.

Поправка касается тех изменений в директиве, согласно которым все газопроводы в ЕС, включая морские их части, должны быть охвачены энергетическим пакетом Европейского союза.

Против строительства газопровода "Северный поток-2" выступает Украина, поскольку это может угрожать нашей энергетической безопасности - Россия может закрыть транзит газа через Украину.