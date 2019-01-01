Представленная в Конгрессе США резолюция по Северному потоку подчеркивает важность свободы судоходства в Черном море

14:21 08.02.2019 0 комментариев Россия

Представленная в Конгрессе США резолюция по Северному потоку подчеркивает важность свободы судоходства в Черном море.

В верхней палате Конгресса США сенаторы Республиканской и Демократической партий представили резолюцию, которая призывает отменить проект "Северный поток 2", по которому предусмотрено строительство газопровода в Балтийском море из России в Германию, пишет ZN,UA.

Резолюция призывает к отмене "Северного потока 2" и подчеркивает важность свободы судоходства в Черном море после того, как российские пограничники в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года атаковали и захватили три украинских суда. Захваченных в плен украинских моряков до сих пор удерживают в России.

В Комитете Сената по международным отношениям должны рассмотреть резолюцию уже на следующей встрече. Противники "Северного потока 2" в США опасаются, что газопровод ослабит поддержку Украины, лишив Киев сборов за транзит газа.

Проект российского "Газпрома" находится в центре международного внимания с тех пор, как пять лет назад Россия аннексировала украинский Крым. Германия пытается усилить поддержку проекта по строительству газопровода, пишет Reuters.

Администрация президента США противодействует российскому проекту. Послы США в Германии, Дании и ЕС в четверг призвали страны Евросоюза голосовать против проекта, пишет Deutsche Welle. Администрация Трампа неоднократно критиковала соглашение между Германией и Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне подчеркивали, что Берлин добровольно ставит себя в зависимость от российского газа.

В рамках проекта "Северный поток-2" по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м. газа в год, стоимость проекта — € 9,5 млрд.

Встреча представителей стран-членов ЕС должна состояться в пятницу, 8 февраля. Период рабочего уровня обсуждения вопроса заканчивается и переходит на уровень политический, которому  больше года препятствовали два предыдущих председателя в ЕС - Австрия и Болгария.

Поправка касается тех изменений в директиве, согласно которым все газопроводы в ЕС, включая морские их части, должны быть охвачены энергетическим пакетом Европейского союза.

Против строительства газопровода "Северный поток-2" выступает Украина, поскольку это может угрожать нашей энергетической безопасности - Россия может закрыть транзит газа через Украину.



Ещё на эту тему:

13:25 07.02.2019
Париж збирається створити проблеми "Північному потоку-2"
10:09 17.12.2018
У Німеччині ведуться дискусії про інтереси України після "Північного потоку-2"
15:26 03.12.2018
Лидер ХДС предлагает сократить поставки газа по "Северному потоку-2" отказ от проекта будет "слишком радикальным шагом"
11:00 04.10.2018
"Газпром" судится в Стокгольме с польской PGNiG из-за цен на газ
12:15 03.10.2018
Еще 125 млрд рублей вложил Газпром в строительство газопровода Турецкий поток / Фото
14:40 17.09.2018
Путин шантажирует ЕС сокращением поставок газа из-за Украины
14:15 31.08.2018
Сообщения о возможном выходе из "Северного потока-2" в концерне Uniper назвали недоразумением
16:17 17.07.2018
В Германии стартуют газовые переговоры при участии Украины, ЕС и РФ
13:59 25.06.2018
Европейские эксперты предупреждают Берлин: Nord Stream 2 - стратегическая ошибка как минимум по шести причинам
10:59 18.06.2018
«Северный поток-2» посеет раздор между ЕС и США, – отчет Центра анализа европейской политики
12:35 15.05.2018
Росії вигідна дестабілізація Східного Середземномор'я - експерт
16:41 03.05.2018
В Лубмине начато строительство немецкого участка "Северного потока - 2"
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
12:23 08.02.2019
ГРУ отруїло "новачком" болгарського постачальника зброї до України - The Insider & Bellingcat
13:47 06.02.2019
Болгария приблизилась к сокращению полной зависимости от российского газа
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
Все новости страны
Греция Греция
14:41 08.02.2019
Україна пропонує Греції укласти угоди, які допоможуть повернути засуджених
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
14:21 08.02.2019
Представленная в Конгрессе США резолюция по Северному потоку подчеркивает важность свободы судоходства в Черном море
08:21 08.02.2019
Уряд Нідерландів "все більше впевнений" що РФ скоро погодиться на переговори з приводу МН17
18:41 07.02.2019
Постпред России призвал ОБСЕ добиться закрытия украинского сайта "Миротворец"
17:01 07.02.2019
Дипломати США в ЄС закликали Європу відмовитися від "Північного потоку-2"
Все новости страны
Румыния Румыния
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
Все новости страны
Турция Турция
12:03 08.02.2019
У Туреччині пояснили причини вибору С-400 та відмови від Patriot
14:05 07.02.2019
Граждане Турции смогут совершать рабочие поездки в Россию без виз
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
Все новости страны
Украина Украина
15:03 08.02.2019
В день народження Балуха кримськи активісти приїхали до його матері
14:01 08.02.2019
Україна проведе бойові стрільби із ЗРК поблизу окупованого Криму
13:41 08.02.2019
К горящим в Черном море танкерам приближается шторм
13:21 08.02.2019
Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" завершил подготовку к выходу на стрельбы в Черное море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс