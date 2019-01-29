У Європарламенті закликали Кремль звільнити українських бранців
|13:01 08.02.2019
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|Крым
Сім депутатів Європейського парламенту і представник України при ЄС Микола Точицький написали листи підтримки засудженим в Російській Федерації Володимиру Балуху і Роману Сущенку та закликали Кремль звільнити політв'язнів.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook представництва України при Європейському Союзі, передає УНН.
"Представник України при ЄС Микола Точицький та депутати Європейського парламенту Марк Демесмакер (Бельгія), Едуард Кукан (Словаччина), Чарльз Теннок (Велика Британія), Міхал Боні (Польща), Ребекка Хармс (Німеччина), Джулі Ворд (Велика Британія) та Анна Фотига (Польща) написала листи підтримки Роману і Володимиру та закликали Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів", - йдеться в повідомленні.
Представники місії наголосили, що українські політв'язні Роман Сущенко та Володимир Балух сьогодні відзначають день народження в кремлівських тюрьмах.
"Ми також закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію та врятувати їх з російського полону", - додали дипломати.
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