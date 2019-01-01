Виявлений нещодавно третій учасник замаху на екс-полковника Головного розвідувального управління в Солсбері, який працював під псевдонімом "Сергій В'ячеславович Федотов", підозрюється у ще одному застосування "Новачка" або чогось подібного до цього токсину.

Мова йде про замах на болгарського підприємця Омеляна Гебрева у квітні 2015 року, пише ZN,UA з посиланням на The Insider і Bellingcat.

"Федотов", як і "Боширов"-Чепіга та "Петров"-Мішкін, отримав свій "позивний" ще у 2010 році і у наступні вісім років активно переміщався Європою та Середньою Азією. Подібно своїм "колегам", "Федотов" часто заздалегідь виникав у тих місцях, де відбувалися важливі політичні події - так, одночасно з "Бошировим" та "Петровим" він опинився спочатку в Празі, у 2014 році, а потім й у Британії - коли отруїли Скрипаля.

Однак, як вдалося з'ясувати The Insider і Bellingcat, сліди "Федотова" виявилися і в Болгарії - він прилітав туди рівно у ті дні, коли там був отруєний місцевий підприємець Омелян Гебрев. При цьому, згідно з результатами експертизи, отруїли болгарина чимось подібним "Новачку".

"24 квітня 2014 року "Федотов" прилетів з Москви до курортного болгарського міста Бургас. У нього був зворотний квиток на 30 квітня, але вже ввечері 28-го він опинився у Стамбулі, де терміново купив квиток до Москви. Раніше у цей день підприємець Омелян Гебрев був госпіталізований, після того як втратив свідомість на прийомі, який він влаштовував у Софії. Приблизно у той же час погано себе відчули син Гебрева і один з топ-менеджерів компанії. Всіх трьох госпіталізували з симптомами важкого отруєння. Лабораторія Гельсінського університету, що спеціалізується на хімічній зброї, змогла встановити сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що належить до сім'ї "Новачка", - пише видання.

Втім, Гебреву пощастило - через місяць він вийшов з коми, його стан покращувався, однак сам бізнесмен розповів розслідувачам, що у травні він знову потрапив у госпіталь - і з тими ж симптомами. Виявилося, що у травні "Федотов" знову відвідав Болгарію, пробувши там три дні, а полетів назад також не тим рейсом, який був замовлений, а через Сербію - зробивши для повернення в Росію неабиякий гак.

Гебрев не знає, чому він представляв інтерес для ГРУ; втім, у бізнесмена є два варіанти на цю тему. Так його компанія "Ємко" у той момент займалася постачанням зброї до України, яка вела активні бойові дії в Донбасі проти проросійських терористів; а друге - Росія, яка традиційно комфортно відчуває себе в Болгарії ще з радянських часів, вирішила прибрати до руках збройове виробництво, яке належало Гебреву.