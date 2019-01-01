У Туреччині пояснили причини вибору С-400 та відмови від Patriot

12:03 08.02.2019 0 комментариев Турция

Туреччина вирішила закупити в Росії самохідні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони С-400, так як пропозиція США з продажу Анкарі ЗРК Patriot виявилоася менш вигідною.

Про це заявив заступник керівника Управління оборонної промисловості Туреччини Джелал Самі Тюфекчі, виступаючи у четвер, 7 лютого, у Фонді політичних, економічних і соціальних досліджень у Вашингтоні, передає ZN.UA

"До того, що Туреччина прийняла рішення придбати С-400, призвела політика США. Під час переговорів питання було у ціні, у тому, де буде відбуватися виробництво, а також у передачі технологій", - пояснив Тюфекчі.

Крім цього, зазначив чиновник, США занадто довго думали перед тим, як внести остаточну пропозицію.

"По суті дана пропозиція надійшла лише минулого місяця... Було вже досить пізно", - підкреслив Тюфекчі.

Заступник голови оборонної промисловості Туреччини також підтвердив, що перші постачання С-400 з РФ Анкара чекає вже у цьому році.

Нагадаємо, турецькі ЗМІ повідомили, що США не продадуть Patriot Туреччини, якщо та не відмовиться від придбання російських С-400. При цьому у грудні 2018 року Державний департамент схвалив продаж Анкарі ЗРК Patriot та супутнього військового майна на суму у 3,5 млрд доларів.

2 грудня 2018 року у Вашингтоні ультимативно заявили, що Анкара повинна відмовитися від угоди з Москвою, в іншому разі країну можуть позбавити членства у програмі F-35. Однак ще у листопаді турецька сторона заявила про неможливість скасування багатомільярдних домовленостей з Росією.

Вважається, що постачання літаків F-35 Туреччині заморозили саме через закупівлю останньою комплексів С-400 - у США побоюються, що російські військові фахівці при розміщенні систем ППО у Туреччині можуть досконально вивчити всі сильні і слабкі сторони новітнього винищувача. Втім, навіть якщо і так, то Конгрес запізнився, так як два винищувачі Туреччина від США отримати усе-таки встигла.

Раніше державний секретар США Майк Помпео пригрозив Туреччині санкціями за намір придбати російські ракетні системи "земля-повітря". Помпео нагадав голові МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу, що система С-400, радари та ракетні батареї не будуть інтегровані із силами союзників НАТО в Анкарі.

29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів був укладений у вересні.

Вартість угоди про купівлю двох батарей С-400 становить 2,5 мільярда доларів. При цьому більша частина суми - 55% - буде покрита за рахунок російських кредитних коштів. Решту 45% Анкара виплатить у вигляді авансу. Перші постачання було заплановано на березень 2020 року.

Однак 7 вересня 2018 року російські ЗМІ з посиланням на коментар директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитра Шугаєва повідомили, що постачання до Туреччини російських систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" відбудеться зі значним випередженням графіка - у середині 2019 року.



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