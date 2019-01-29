Дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 провел учения в оккупированном Крыму
|11:43 08.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава ВВС и ПВО Южного военного округа провели учения в оккупированном Крыму.
Об этом сегодня сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора.
В сообщении говорится, что в соответствии с планом тренировки, пусковые установки совершили самостоятельный марш в назначенный позиционный район. На позиции техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности.
В ходе тренировки и для проверки точности топографической привязки расчеты провели поиск и захват контрольной цели, которой был беспилотный летательный аппарат. На следующих этапах учения планируется проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.
29 ноября 2018 года в Джанкойском районе оккупированного Крыма заступил на боевое дежурство зенитно-ракетный дивизион 18-го зенитно-ракетного полка 31 дивизии противовоздушной обороны. Это был уже четвертый дивизион С-400, развернутый на аннексированном полуострове с января 2017 года.
Ещё на эту тему:
Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" завершил подготовку к выходу на стрельбы в Черное море
Наступним кроком після відхилення апеляції українських військовополонених моряків стане звернення до ЄПСЛ
Военные Черноморского флота оккупантов "воевали" с беспилотниками
Суд РФ завтра візьметься за апеляцію українських моряків
Оккупанты отработали на учениях обеспечение обороны и наступления мотострелков в районе залива Донузлав
Корабли Черноморского флота страны оккупанта провели ракетные и артиллерийские стрельбы в море
Слідчі ФСБ за майже 2,5 місяці не дали жодного дозволу військовим на побачення і телефонні переговори
Призначені дати розгляду апеляційних скарг щодо продовження арешту українських моряків
Оккупанты учились передавать запасы между кораблями в Черном море
Стан здоров'я шести військовополонених моряків погіршився
У "Лефортово" доставили продуктові набори для українських моряків