Боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава ВВС и ПВО Южного военного округа провели учения в оккупированном Крыму.

Об этом сегодня сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора.

В сообщении говорится, что в соответствии с планом тренировки, пусковые установки совершили самостоятельный марш в назначенный позиционный район. На позиции техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности.

В ходе тренировки и для проверки точности топографической привязки расчеты провели поиск и захват контрольной цели, которой был беспилотный летательный аппарат. На следующих этапах учения планируется проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.

29 ноября 2018 года в Джанкойском районе оккупированного Крыма заступил на боевое дежурство зенитно-ракетный дивизион 18-го зенитно-ракетного полка 31 дивизии противовоздушной обороны. Это был уже четвертый дивизион С-400, развернутый на аннексированном полуострове с января 2017 года.