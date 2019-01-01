В РФ допросили украинского военнопленного моряка Зинченко

11:23 08.02.2019 0 комментариев Крым

Вчера, 7 февраля, российские следователи допросили украинского военнопленного моряка Вячеслава Зинченко.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает ATR.

«В ходе допроса Вячеслав ещё раз заявил следствию, что является военнопленным, сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 третьей Женевской конвенцией (ФИО, дата рождения, звание), на другие вопросы следователя отвечать отказался, воспользовавшись правом не давать показания. Вместе с тем, Зинченко ответил на вопросы адвоката нашей команды Эмине Авамилевой о состоянии здоровья и по условиям содержания под стражей», — написал Полозов.

Также адвокат заявил ряд ходатайств, в том числе — о приобщении копии резолюции ПАСЕ.

Кроме того, перед допросом адвокат смог пообщаться с военнопленным наедине. Вячеслав Зинченко рассказал, что он получил уже более 30 писем из Франции, США, Германии, Канады, Украины и России. В одном из писем был детский рисунок с корабликом и надписью «Слава Украине!», который его очень растрогал.

Он передал слова благодарности всем, кто написал ему письма, и сказал, что ждёт новые.

Напомним, Московский городской суд в четверг, 7 февраля, отклонил апелляционные жалобы на продление ареста в отношении моряков Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша и Андрея Шевченко. Они останутся в СИЗО до конца апреля текущего года.

Как известно, ранее Лефортовский суд в Москве продлил арест 24 украинским военнопленным морякам.



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