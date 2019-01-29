В пятницу, 8 февраля, украинскому политзаключенному Владимиру Балуху исполняется 48 лет.

Это уже третий день рождения, который украинец вынужден праздновать в тюремных стенах оккупантов, передает ATR.

Владимир Балух, крымский фермер, был осужден за свой патриотизм и любовь к Украине. Когда оккупанты захватили Крым, он отказался признавать аннексию, не поменял гражданство, но вывесил на своем доме украинский флаг и табличку с надписью «улица Героев Небесной Сотни».

Именно открытая любовь к Украине впоследствии привлекла внимание российских спецслужб. Сначала доме Балуха сотрудники «полиции» провели два обыска. После второго обыска Балуха обвинили в оскорблении сотрудника «полиции» Евгения Баранова и приговорили к 320 часам обязательных работ. А уже 8 декабря 2016 года, во время третьего «обыска» силовики якобы нашли в его доме оружие и запрещенные предметы. Балуха задержали, а спустя четыре дня — арестовали.

Позже оккупанты завели второе «уголовное дело» против Владимира Балуха. После того, как Владимир Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия так называемого начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца, Ткаченко подал в ответ свою жалобу на политзаключенного.

Владимира Балуха оккупанты приговорили к 4 годам и 11 месяцам колонии-поселения, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей. В ответ на этот незаконный приговор в марте 2018 года Владимир Балух объявил голодовку. Прекратил он её только спустя полгода, перед этапированием в колонию.

В Киеве 8 февраля пройдет акция в поддержку Владимира Балуха.

Редакция BSNews поздравляет Владимира Балуха с Днем рождения. Мы вами гордимся.