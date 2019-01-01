Деятельность Феодосийской финансово-экономической академии приостановлена оккупационной прокуратурой — за четыре года вуз так и не смог оформить российскую лицензию, но продолжал набирать студентов.

«С 1 сентября 2018 года осуществлялась образовательная деятельность без лицензии, в связи с чем прокуратурой Феодосии в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Руководителю образовательной организации внесено представление, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, образовательная деятельность приостановлена», – сообщили в прокуратуре Крыминформу.

Указанная санкция статьи КоАП влечет наложение административного штрафа на юрлиц от 40 до 50 тысяч рублей. По данным "надзорного ведомства!, в отделе МВД России по оккупированной Феодосии также была организована проверка по факту нарушения прав студентов.

В "министерстве образования" оккупированного Крыма отметили, что у руководства частного образовательного учреждения было четыре года на оформление документов. Однако вузу так и не удалось перевести свою деятельность в соответствие с российским законодательством.

«Ситуация, сложившаяся в академии, в полной мере находится в зоне ответственности руководства учреждения, – сказала глава республиканского минобраза Наталья Гончарова. – Академия не имела права осуществлять набор студентов в 2018 году, не имея положительного лицензионного заключения. Заложниками халатного отношения руководства частной образовательной организации стали 466 студентов».

Сообщается, что Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского принял решение принять студентов академии на обучение в порядке перевода с сохранением стоимость обучения, указанной в их договорах с Феодосийской финансово-экономической академией.