В оккупированном Крыму среди домов нескольких жилых микрорайонов Гурзуфа, выше "Артека" с нарушениями закона работает мусорная перегрузка. Власти игнорируют жалобы жителей, прокуратура бездействует.

С лета 2018 года жители улицы Ялтинской в Гурзуфе массово пишут жалобы властям, о том, что от мусорной перегрузки постоянно исходит вонь, и о том, что операции с отходами вблизи жилых домов угрожают безопасности людей, сообщают Новости Крыма.

В разбирательствах выяснилось, что мусорная перегрузка Гурзуфа работает с несколькими нарушениями закона. Она не включена в Схему санитарной очистки Крыма, она расположена на земле с целевым назначением «объекты гаражного назначения». Мусорная перегрузка окружена земельными участками с назначением «индивидуальное жилое строительство». Ближайший дом расположен в 36 метрах от перегрузки. Нелегальным объектом управляет МУП «Гурзуф».

«МУП «Гурзуф» занимается сбором и вывозом отходов из Гурзуфа и Симеиза, — пожаловался в прокуратуру местный житель Александр Волынкин. — Для экономии денежных средств на перевозке МУП «Гурзуф» загружает отходы в машины, а затем по месту своего нахождения отходы перегружаются сотрудниками в грузовые машины большие по грузоподъемности.

«При перегрузке мусора жидкость проливается на землю и впитывается в почву, — продолжает сетовать Волынкин. — В связи с жарким климатом очень быстро после попадания жидкости на почву начинает нестерпимо пахнуть. Ввиду того, что МУП «Гурзуф» находится в непосредственной близости, невыносимый запах протухших отходов стоит как на улице, так и в наших домах. Так же близко от МУП «Гурзуф» находится детский лагерь «Артек». Причем и МУП, и сам поселок Гурзуф находятся в особой экологической зоне».

Многочисленные обращения местных жителей результата не дали, мусорная перегрузка в Гурзуфе продолжает работать. Прокуратура и экологическая инспекция бездействуют.

Зимой 2019 года вони вокруг перегрузки нет, однако операции с отходами, перегрузка мусора в грузовики-мультилифты идут полным ходом (редакции НК предоставлена видеосъемка). Жители десятков окрестных жилых домов страдают от незаконных техногенных процессов.