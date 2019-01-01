Среди жилых домов южнобережного Гурзуфа устроили пункт перевалки мусора
|10:21 08.02.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму среди домов нескольких жилых микрорайонов Гурзуфа, выше "Артека" с нарушениями закона работает мусорная перегрузка. Власти игнорируют жалобы жителей, прокуратура бездействует.
С лета 2018 года жители улицы Ялтинской в Гурзуфе массово пишут жалобы властям, о том, что от мусорной перегрузки постоянно исходит вонь, и о том, что операции с отходами вблизи жилых домов угрожают безопасности людей, сообщают Новости Крыма.
В разбирательствах выяснилось, что мусорная перегрузка Гурзуфа работает с несколькими нарушениями закона. Она не включена в Схему санитарной очистки Крыма, она расположена на земле с целевым назначением «объекты гаражного назначения». Мусорная перегрузка окружена земельными участками с назначением «индивидуальное жилое строительство». Ближайший дом расположен в 36 метрах от перегрузки. Нелегальным объектом управляет МУП «Гурзуф».
«МУП «Гурзуф» занимается сбором и вывозом отходов из Гурзуфа и Симеиза, — пожаловался в прокуратуру местный житель Александр Волынкин. — Для экономии денежных средств на перевозке МУП «Гурзуф» загружает отходы в машины, а затем по месту своего нахождения отходы перегружаются сотрудниками в грузовые машины большие по грузоподъемности.
«При перегрузке мусора жидкость проливается на землю и впитывается в почву, — продолжает сетовать Волынкин. — В связи с жарким климатом очень быстро после попадания жидкости на почву начинает нестерпимо пахнуть. Ввиду того, что МУП «Гурзуф» находится в непосредственной близости, невыносимый запах протухших отходов стоит как на улице, так и в наших домах. Так же близко от МУП «Гурзуф» находится детский лагерь «Артек». Причем и МУП, и сам поселок Гурзуф находятся в особой экологической зоне».
Многочисленные обращения местных жителей результата не дали, мусорная перегрузка в Гурзуфе продолжает работать. Прокуратура и экологическая инспекция бездействуют.
Зимой 2019 года вони вокруг перегрузки нет, однако операции с отходами, перегрузка мусора в грузовики-мультилифты идут полным ходом (редакции НК предоставлена видеосъемка). Жители десятков окрестных жилых домов страдают от незаконных техногенных процессов.
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