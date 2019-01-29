Украинского политзаключенного Панова перевезли в 6-ю колонию Омска

09:41 08.02.2019 0 комментариев Крым

Украинский политзаключенный Евгений Панов, осужденный в оккупированном Крыму по «делу украинских диверсантов», будет отбывать срок в Омске. Это стало известно от украинских консулов в России.

Об этом сообщил брат политзаключенного Игорь Котелянец, передает ATR.

«Узнали, что измученного Евгения Панова перевезли в 6-ю колонию Омска. Сегодня здесь минус 37. Это вроде бы конечный пункт его этапа. Здесь он будет ждать свободы. В этих стенах уже сидел один украинский политзаключенный — Дмитрий Штыбликов. Осенью 2018 года в колонии произошел бунт. Заключенные протестовали против издевательств и пыток со стороны администрации колонии. Дмитрия оттуда вывезли. Теперь место особо опасного украинца там занял Женя», — написал он.

Котелянец сообщил, что ему удалось передать письмо брату через электронную систему ФСИН, пока Панов находился в СИЗО Омска.

«Получил ответ. Все у него закончилось, кроме вещей. Болят спина и нога. Лекарств нет, держится на обезболивающих», — рассказал он.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российским властям с просьбой сообщить о местонахождении украинского политзаключенного Евгения Панова, которого этапировали из Симферопольского СИЗО в другое место заключения.

Известно, что 24 января Панова из  Тюмени вывезли в неизвестном направлении.

Как сообщал , 25 октября Верховный суд России оставил в силе приговор украинскому политзаключенному Евгению Панову, которого оккупанты приговорили к 8 годам колонии строгого режима за якобы «подготовку диверсий» в Крыму.

Как известно, в августе 2016 года в ФСБ РФ заявили, что предотвратили осуществление терактов на территории Крыма, которые якобы готовила группа «украинских диверсантов». Одним из организаторов терактов в ФСБ назвали Евгения Панова — жителя города Энергодар (Запорожская область). Также был задержан украинец Андрей Захтей. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после — вернули в Крым. Панов и Захтей признались, что подвергались пыткам со стороны российских спецслужб.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российским властям с просьбой сообщить о местонахождении украинского политзаключенного Евгения Панова, которого этапировали из Симферопольского СИЗО в другое место заключения.

Известно, что 24 января Панова из  Тюмени вывезли в неизвестном направлении.

Как сообщалось, 25 октября Верховный суд России оставил в силе приговор украинскому политзаключенному Евгению Панову, которого оккупанты приговорили к 8 годам колонии строгого режима за якобы «подготовку диверсий» в Крыму.

Как известно, в августе 2016 года в ФСБ РФ заявили, что предотвратили осуществление терактов на территории Крыма, которые якобы готовила группа «украинских диверсантов». Одним из организаторов терактов в ФСБ назвали Евгения Панова — жителя города Энергодар (Запорожская область). Также был задержан украинец Андрей Захтей. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после — вернули в Крым. Панов и Захтей признались, что подвергались пыткам со стороны российских спецслужб.



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