Мрачный видеоролик снятый жителями оккупированной Керчи о своем городе набирает популярность в сети / Видео

09:21 08.02.2019 0 комментариев Крым

Видеоролик появился на просторах интернета на прошедшей неделе и очень быстро стал набирать просмотры. Только в Youtube на сегодняшний день видео посмотрели порядка 23 тысяч пользователей. 

В описании автор отмечает, что видео решил сделать после очередного просмотра телевидения, что часто заставляет поверить в некую утопию, в которой есть только неуклонный рост вверх и никакого регресса, сообщают Аргументы Недели - Крым.

«Настолько грязным город не был никогда, возможно лишь в период после советского распада», - пишет автор.

«Видимо нам все нравится, раз мы продолжаем так существовать, - подводится под видео грустное резюме. - А все потому, что общество забыло понятие «Созидать» и сконцентрировано исключительно на личностном, ложном эгоизме».



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