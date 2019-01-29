Крымскотатарский активист Бекиров рассказал в симферопольском суде о попытках его "сломать"

09:01 08.02.2019 0 комментариев Крым

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров заявил в Киевском районном суде Симферополя, что нахождение в СИЗО Симферополя унижает человеческое достоинство и что российское следствие пытается его сломить.

Такое заявление Бекиров сделал сегодня, 7 февраля, на заседании суда, где рассматривали продление меры пресечения крымскотатарскому активисту, сообщают События Крыма.

"Если бы мне кто-то раньше сказал, что меня в 58 лет обвинят в таких деяниях, я бы не поверил… Постоянная слежка камеры в СИЗО, даже когда ходишь в туалет. Это унижает человеческое достоинство, просто хотят сломать, показать, что ты никто. Это идет ломка. Я не адвокат, не знаю многих юридических моментов. Но моя вина не доказана, однозначно я скажу, что не совершал. У меня нет здоровья для того, чтобы взять сумку в 15 кг и передать ее человеку. Самый тяжелый груз, который я могу поднимать – это полулитровая бутылка", – заявил Бекиров.

Он подчеркнул, что не виновен, и заявил, что ехал в Крым "с чистыми намерениями", чтобы увидеть свою мать. Бекиров напомнил, что у него первая группа инвалидности, и он физически не мог перевозить боеприпасы.

Ранее, 6 февраля, на пресс-конференции в Киеве дочь Эдема Бекирова, Элеонора высказала опасения, что заболевания ее отца могут привести к летальному исходу.

По ее словам, Бекирову в СИЗО Симферополя не оказывают надлежащую медицинскую помощь. Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья арестованного в Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова – критическое. Бекиров прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, которую ему назначили в рамках предварительного расследования.

 



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