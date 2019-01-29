Украина предложила кандидатуры преследуемых Кремлем журналистов на премию ЮНЕСКО по свободе слова

08:41 08.02.2019 0 комментариев Украина

Украина предложила кандидатуры преследуемых Кремлем украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко на премию ЮНЕСКО по свободе слова.

Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппарво время презентации англоязычной версии книги Семены «Крымский репортаж», сообщила директор украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч в своем Twitter, передает QHA.

Джеппар отметила, что кандидатуры Сущенко и Семены подали Министерство иностранных дел Украины и Мининформполитики.

Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

Всемирная премия ЮНЕСКО вручается за вклад в дело свободы печати. Премия учреждена ЮНЕСКО в 1997 году в память о погибшем колумбийском журналисте Гильермо Кано.

Имя обладателя премии станет известно 3 мая — во Всемирный день свободы печати.

Накануне 2019 года Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ ) провелновогоднюю акцию в поддержку Романа Сущенко, Николая Семены и удерживаемого на Донбассе боевиками журналиста Станислава Асеева. Все желающие смогли передать новогоднюю открытку с пожеланиями украинским журналистам.



Ещё на эту тему:

15:03 08.02.2019
В день народження Балуха кримськи активісти приїхали до його матері
13:01 08.02.2019
У Європарламенті закликали Кремль звільнити українських бранців
11:03 08.02.2019
Сегодня — день рождения украинского политзаключенного Владимира Балуха
09:41 08.02.2019
Украинского политзаключенного Панова перевезли в 6-ю колонию Омска
19:41 07.02.2019
Євросоюз закликав Росію негайно звільнити Гриба та Бекірова
17:01 05.02.2019
8 лютого - День народження українського політв’язня Володимира Балуха
16:01 04.02.2019
У Парижі пройшла чергова акція на підтримку українських політичних в'язнів Кремля, а також захоплених у полон військовослужбовців
08:01 04.02.2019
Кольченка можуть запроторити до загону суворого режиму
18:01 01.02.2019
Гриб подав скаргу до суду щодо його побиття слідчими
15:41 01.02.2019
Політв'язню Грибу під час суду викликали швидку
19:21 30.01.2019
РФ не пустила украинского консула к арестованному украинцу Грибу
19:01 29.01.2019
ЄСПЛ повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
12:23 08.02.2019
ГРУ отруїло "новачком" болгарського постачальника зброї до України - The Insider & Bellingcat
13:47 06.02.2019
Болгария приблизилась к сокращению полной зависимости от российского газа
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
Все новости страны
Греция Греция
14:41 08.02.2019
Україна пропонує Греції укласти угоди, які допоможуть повернути засуджених
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
14:21 08.02.2019
Представленная в Конгрессе США резолюция по Северному потоку подчеркивает важность свободы судоходства в Черном море
08:21 08.02.2019
Уряд Нідерландів "все більше впевнений" що РФ скоро погодиться на переговори з приводу МН17
18:41 07.02.2019
Постпред России призвал ОБСЕ добиться закрытия украинского сайта "Миротворец"
17:01 07.02.2019
Дипломати США в ЄС закликали Європу відмовитися від "Північного потоку-2"
Все новости страны
Румыния Румыния
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
Все новости страны
Турция Турция
12:03 08.02.2019
У Туреччині пояснили причини вибору С-400 та відмови від Patriot
14:05 07.02.2019
Граждане Турции смогут совершать рабочие поездки в Россию без виз
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
Все новости страны
Украина Украина
15:03 08.02.2019
В день народження Балуха кримськи активісти приїхали до його матері
14:01 08.02.2019
Україна проведе бойові стрільби із ЗРК поблизу окупованого Криму
13:41 08.02.2019
К горящим в Черном море танкерам приближается шторм
13:21 08.02.2019
Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" завершил подготовку к выходу на стрельбы в Черное море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс