Украина предложила кандидатуры преследуемых Кремлем журналистов на премию ЮНЕСКО по свободе слова
|08:41 08.02.2019
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|Украина
Украина предложила кандидатуры преследуемых Кремлем украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко на премию ЮНЕСКО по свободе слова.
Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппарво время презентации англоязычной версии книги Семены «Крымский репортаж», сообщила директор украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч в своем Twitter, передает QHA.
Джеппар отметила, что кандидатуры Сущенко и Семены подали Министерство иностранных дел Украины и Мининформполитики.
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Всемирная премия ЮНЕСКО вручается за вклад в дело свободы печати. Премия учреждена ЮНЕСКО в 1997 году в память о погибшем колумбийском журналисте Гильермо Кано.
Имя обладателя премии станет известно 3 мая — во Всемирный день свободы печати.
Накануне 2019 года Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ ) провелновогоднюю акцию в поддержку Романа Сущенко, Николая Семены и удерживаемого на Донбассе боевиками журналиста Станислава Асеева. Все желающие смогли передать новогоднюю открытку с пожеланиями украинским журналистам.
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