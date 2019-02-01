Уряд Нідерландів заявив, що "все більше впевнений", що представники РФ найближчим часом будуть готові зустрітися для приватних переговорів про те, хто несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 в 2014 році.

Про це пише Reuters, передає Українська Правда.

"Ми зв'язуємося з Росією з питань національної відповідальності дипломатичними каналами", - сказала прес-секретар міністерства закордонних справ. "Ми все більше впевнені в тому, що скоро проведемо переговори з росіянами".

Нагадуємо:

17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, впав в захопленій росіянами Донецькій області - все 298 людей загинули.

24 травня JIT оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, який базується в російському місті Курськ.

В результаті Австралія і Нідерланди сказали, що Росія несе відповідальність за збиття пасажирського літака.

Нідерланди розглядають можливість позову проти Росії в міжнародний суд у справі про катастрофу в 2014 році в небі над Донбасом малайзійського "Боїнга" рейсу MH17.

У листопаді 2018 року рідні 55 жертв катастрофи рейса MH17 подали позов до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувативши Москву в порушенні їх основних прав і в саботажі слідства.

Росія заперечує будь-яку причетність до катастрофи.