"Суд" в анексованому Криму продовжив арешт ще 2 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
|08:01 08.02.2019
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|Крым
Так званий "суд" анексованого РФ Криму, який розглядав клопотання слідчого ФСБ про продовження запобіжного заходу фігурантам "справи Хізб ут - Тахрір" Тимура Ібрагімова і Эрнесу Аметова, залишив їх під вартою ще на два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність" в Facebook.
Як повідомляється, суд не задовольнив клопотання адвокатів і залишив обвинуваченим запобіжний захід колишньою, продовживши строк до 9 квітня 2019 року.
Засідання проходило в закритому режимі, в зал не впустили навіть родичів Ібрагімова і Аметова.
Нагадаємо, 6 лютого 2019 Едему Смаїлову і Серверу Мустафаєву підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт до 9 квітня.
17 січня 2019 "Верховний суд" Криму відклав розгляд апеляційних скарг на арешт фігурантів другого бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва та Едему Смаїлова.
28 січня так званий "Верховний суд" окупованого Росією Криму відхилив скаргу захисту і залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва.
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