Так званий "суд" анексованого РФ Криму, який розглядав клопотання слідчого ФСБ про продовження запобіжного заходу фігурантам "справи Хізб ут - Тахрір" Тимура Ібрагімова і Эрнесу Аметова, залишив їх під вартою ще на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність" в Facebook.

Як повідомляється, суд не задовольнив клопотання адвокатів і залишив обвинуваченим запобіжний захід колишньою, продовживши строк до 9 квітня 2019 року.

Засідання проходило в закритому режимі, в зал не впустили навіть родичів Ібрагімова і Аметова.

Нагадаємо, 6 лютого 2019 Едему Смаїлову і Серверу Мустафаєву підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт до 9 квітня.

17 січня 2019 "Верховний суд" Криму відклав розгляд апеляційних скарг на арешт фігурантів другого бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва та Едему Смаїлова.

28 січня так званий "Верховний суд" окупованого Росією Криму відхилив скаргу захисту і залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва.