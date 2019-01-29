Київ просить ЄСПЛ у найкоротші терміни призначити нову дату слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)"

21:01 07.02.2019 0 комментариев Крым

Секретаріат уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у відповідь на повідомлення суду про перенесення дати усних слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)", раніше намічених на 27 лютого, направив відповідний запит до ЄСПЛ із проханням призначити в найкоротші терміни нову дату слухання.

"Нині очікуємо реакції у відповідь від ЄСПЛ. Міністерство юстиції України повністю готове до проведення публічних слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)" і представництва інтересів держави Україна в ЄСПЛ", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина в четвер увечері.

"Щойно Велика палата ЄСПЛ ухвалить рішення про нову дату слухання, ми в найкоротші терміни повідомимо про це ЗМІ і громадськості та запросимо на ці слухання, як попередньо і планували", - додав він.

Як повідомлялося, раніше передбачалося, що 27 лютого в Страсбурзі розпочнуться слухання за першим із п'яти позовів, поданих раніше Україною до ЄСПЛ проти РФ. Міністр юстиції України Павло Петренко нагадав, що перші справи про порушення РФ прав людини на території Криму, Донецької та Луганської областей були подані до ЄСПЛ ще в 2014-2015 роках. Протягом 2018 року було подано два нові позови - про порушення прав політичних в'язнів і про захоплених українських моряків.

Нині у провадженні ЄСПЛ перебувають п’ять справ України проти РФ: "Україна проти Росії (Крим)" щодо порушень прав людини на території АР Крим унаслідок анексії РФ, "Україна проти Росії (Донбас)" щодо порушень прав людини на окремих територіях Донецької та Луганської областей". Також йдеться про позови щодо фактів викрадення на території Донецької та Луганської областей дітей-сиріт і дітей-інвалідів бойовиками та їх переміщення на територію РФ, порушення Росією прав українських політичних в'язнів і захоплення українських моряків.

Проте на початку лютого ЄСПЛ переніс раніше заплановані на 27 лютого публічні слухання позову України проти РФ щодо Криму на невизначений термін. Причини такого рішення в ЄСПЛ не уточнили.



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