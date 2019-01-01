Оккупанты продали отель «Метрополь» в Ялте
|20:41 07.02.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму продан один из самых значимых исторических объектов – ялтинский отель «Метрополь».
Выставить гостиницу на продажу оккупационное "правительство" Крыма решило еще в прошлом году, пишут Новости Крыма.
Недавно стало известно, что планы оккупантов сбылись. «Метрополь» продали за $3 000 000.
Пока нет никакой информации о новом владельце исторического здания, построенного в 1901-ом году архитектором Николаем Красновым. Причина того, что имя покупателя не разглашается, кроется, скорее всего, в санкциях западных стран, введенных в ответ на оккупацию Крыма Российской Федерацией.
Данное здание было внесено в перечень культурных объектов Крыма, поэтому его нельзя снести или перестроить.
Реставрировать можно, но в пределах первоначального проекта. Кстати, объект нуждается в ремонте: в аварийном состоянии его балконы, дверь прогнила, а с фасада сыплется штукатурка.
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