В оккупированном Крыму продан один из самых значимых исторических объектов – ялтинский отель «Метрополь».

Выставить гостиницу на продажу оккупационное "правительство" Крыма решило еще в прошлом году, пишут Новости Крыма.

Недавно стало известно, что планы оккупантов сбылись. «Метрополь» продали за $3 000 000.

Пока нет никакой информации о новом владельце исторического здания, построенного в 1901-ом году архитектором Николаем Красновым. Причина того, что имя покупателя не разглашается, кроется, скорее всего, в санкциях западных стран, введенных в ответ на оккупацию Крыма Российской Федерацией.

Данное здание было внесено в перечень культурных объектов Крыма, поэтому его нельзя снести или перестроить.

Реставрировать можно, но в пределах первоначального проекта. Кстати, объект нуждается в ремонте: в аварийном состоянии его балконы, дверь прогнила, а с фасада сыплется штукатурка.