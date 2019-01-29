Сегодня, 7 февраля, «Киевский районный суд» г. Симферополя продлил арест тяжелобольному крымскому татарину Эдему Бекирову до 12 апреля.

Об этом говорится в сообщении «Крымской солидарности» на странице в Facebook, передает ATR.

«Киевский районный суд» г. Симферополя продлил арест тяжелобольному крымскому татарину Эдему Бекирову до 12 апреля. При этом к материалам «дела» приобщены документы, переданные адвокатом политзаключенного Ислямом Велиляевым.

Заседание «суда» началось с опозданием. В начале заседания адвокат политзаключенного Ислям Велиляев подал ходатайство о приобщении к материалам «дела» документов родственника Бекирова о собственности на жилье, где он должен будет жить, если его отпустят под домашний арест. Также адвокат ходатайствовал о приобщении медицинских документов, которые свидетельствуют о состоянии здоровья Эдема Бекирова.

«Я знаю, что в материалах «дела» есть медзаключение, которое говорит, что его болезни не препятствуют находиться в СИЗО, но я выбрал те документы, которые свидетельствуют, что подзащитный, кроме диабета, болен еще и другими заболеваниями. В 1999 году у подзащитного был паралич спинного мозга, впоследствии из-за которого атрофировалась нога. У него была сначала неврология, а при медкомиссии взяла за основу только сахарный диабет, а у него ногу отрезали за пять лет до диабета, но это не учитывалось комиссией», — отметил Велиляев.

Все документы были приобщены к материалам «дела».

В свою очередь «следователь» заявил, что на Бекирова не распространяется особый порядок проведения следствия, у него нет медицинских противопоказаний нахождения под стражей, и попросил «суд» продлить арест для проведения экспертиз и допроса «не менее шести свидетелей».

«Бекиров может скрыться от органов следствия, может заниматься дальше преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и уничтожить улики. Прошу продлить содержание под стражей до 12 апреля 2019 года включительно», — ходатайствовал «следователь».

«Прокурор» поддержал ходатайство следствия, отметив, что Бекиров «может убежать на территорию сопредельного государства».

Напомним, 6 февраля Эдему Бекирову исполнилось 58 лет. Свой день рождения он вынужден встречать в тюремных застенках оккупантов.

Ранее адвокаты тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова получили «медицинское заключение», в котором сказано, что болезни крымского татарина не препятствуют его нахождению под стражей.

В то же время дочь Эдема Бекирова Элеонора рассказала, что из-за антисанитарии в СИЗО у отца появились гнойные раны, одышка и кашель. Кроме того, его вывозили на принудительную психиатрическую экспертизу.

Адвокат политзаключенного Алексей Ладин сообщил, что из-за болей в сердце, одышки и судорог Эдем Бекиров спит сидя.

Как известно, 16 января Эдема Бекирова вывезли на обследование в больницу им. Семашко в Симферополе. Там он должен был находится неделю, но 18 января политзаключенного отправили назад в СИЗО. Результаты «медицинского обследования» до сих пор неизвестны.

Дочь политзаключенного заявила, что Эдему Бекирову в больнице в Симферополе сделали укол инсулина, который ему противопоказан из-за проблем с сердцем.

Как сообщалось , 10 января «Киевский районный суд» Симферополя отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста и оставил Эдема Бекирова в СИЗО до 11 февраля.

21 декабря адвокат крымского татарина Алексей Ладин заявил, что нахождение его подзащитного в СИЗО опасно для его жизни. По его словам, у Эдема Бекирова имеется наличие болезней из перечня таких, которые препятствуют нахождению в СИЗО. Кроме того, оккупанты удерживают его даже не в медчасти, а в общей камере СИЗО. Некоторое время у Бекирова не было возможности самостоятельно делать себе перевязки.

Как известно, Эдем Бекиров был задержан со стороны Чонгара 12 декабря около 08:30 утра при прохождении им паспортного контроля на территории, контролируемой российскими пограничниками. Около 14:40 российские силовики вывезли Эдема Бекирова с контрольного пункта на административной границе «Чонгар» вглубь полуострова. Позже стало известно, что крымского татарина привезли в здание ФСБ России в Симферополе.

19 декабря ФСБ РФ в оккупированном Крыму предъявила обвинение крымскому татарину Эдему Бекирову, заявив, что он якобы организовал на территории полуострова «тайник с боеприпасами», а также связан с деятельностью гражданского формирования «Аскер».

Эдем Бекиров является инвалидом I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце. У мужчины ампутирована одна нога, также врачи диагностировали у Бекирова сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.