Керченская паромная переправа, возобновившая свою работу вчера, 6 февраля, совершила четыре рейса за сутки.

Об этом сообщают События Крыма ссылаясь на сайт "Керчь.ФМ" .

"За 6 февраля были перевезены 7 негабаритных грузовых авто, 3 грузовых авто с опасным грузом, 3 легковые машины, 14 пассажиров. Расписание паромов: утро 7:30 Крым; 8:30 Кавказ; вечер 16:30 Крым; 17:30 Кавказ. Также будут осуществляться дополнительные рейсы в зависимости от пассажиропотока. Стоимость переправы легкового авто снижена до 500 рублей", – сообщил источник.

Как сообщалось ранее, с 6 февраля Керченская паромная переправа возобновила свою работу.

Напомним, в конце 2018 года стало известно, что оператор Керченской паромной переправы продолжит свою работу. Соответствующий указ подписал "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что оператор Керченской паромной переправы ООО "Морская дирекция" прекратит свою работу сразу после открытия грузового сообщения по "Крымскому мосту".

В январе 2018 года оккупационное "правительство" Крыма опубликовало распоряжение о ликвидации "Морской дирекции" с 1 июня. Функции оператора переправы должны были перейти предприятию "Крымские морские порты".

