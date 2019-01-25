Євросоюз закликав Росію негайно звільнити Гриба та Бекірова

19:41 07.02.2019 0 комментариев Крым

Європейський Союз укотре закликав Росію негайно надати українським політв’язням Павлу Грибу та Едему Бекірову необхідну медичну допомогу та звільнити в’язнів.

Відповідна заява була виголошена делегацією ЄС під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"ЄС повторює свій заклик до Росії негайно звільнити громадянина України Павла Гриба, який був затриманий російською владою без будь-яких чітких обвинувачень після того, як був викрадений 24 серпня 2017 року", - йдеться у заяві.

В ЄС нагадали, що раніше Північно-Кавказький окружний суд відмовився перевести Павла Гриба з СІЗО під домашній арешт, незважаючи на його критичний стан здоров'я та термінову необхідність в операції, та закликали Росію "надати йому медичну допомогу, якої він терміново потребує".

"Ми також закликаємо Росію негайно звільнити кримського татарина Едема Бекірова, який був затриманий 12 грудня 2018 року. Йому було відмовлено в лікуванні серйозних порушень здоров’я, і потрібно негайно забезпечити негайний доступ Бекірову до відповідної медичної допомоги", - заявили в Євросоюзі.

Крім того, делегація ЄС нагадала про порушення Росією міжнародного права 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки та захоплення українських військових. "Ми рішуче закликаємо Росію звільнити членів екіпажу та повернути кораблі без жодних зволікань та умов", - йдеться у заяві.



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