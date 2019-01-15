"Крымские" санкции нанесли еще один удар по российскому "малому флоту"

19:01 07.02.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму лишились технической поддержки американской компании Mercury Marine, поставляющей стационарные и подвесные двигатели для катеров.

Они используются, в частности, на скоростных лодках производства "Мнев". Эту информацию Mil.Press FlotProm подтвердили три отраслевых источника.

Высокопоставленный собеседник издания на одной из верфей аннексированного полуострова подчеркнул, что для полноценного обслуживания стационарных дизелей в составе лодок БЛ-680 требуются сертифицированное диагностическое оборудование, способное считывать ошибки с электронного блока управления, и специальные стенды. 

Источник издания в петербургском дизелестроении добавил, что с территории оккупированного Крыма регулярно поступают обращения на обслуживание двигателей Mercury "малого флота".

В свою очередь конструктор предприятия-производителя лодок из Ленобласти оценил объем поставленных за предыдущие годы только в интересах ВМФ России двигателей американской фирмы в 500 единиц. 

Согласно тендерам на ЗИП 13 судоремонтного завода ЧФ, в составе БЛ-680 используется несколько модификаций дизелей Mercury.

Например, закупавшийся в 2015 году стартер с артикулом 879194371 соответствует двигателю объемом 1,7 литра, а заявленный в техническом задании конкурса 2018 года блок цилиндров с артикулом 879172130 - двухлитровой силовой установке.

Кроме того, флот закупал лодки "Мнев" F-500A с подвесными двигателями Mercury. Такие лодки, в частности, используются экипажами противодиверсионных катеров типа "Грачонок". 

В головном офисе Mercury Marine не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации с "крымскими" санкциями. 

Ранее санкционный удар по российскому "малому флоту" нанесла шведская Volvo-Penta. Такие двигатели, в частности, применялись в составе малых пограничных катеров проекта 21850 "Чибис".



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