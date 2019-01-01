НАТО визнає прагнення України приєднатися до Альянсу і заявляє про тверду солідарність із нею.

Про це йдеться у наданому штаб-квартирою Альянсу на звернення Укрінформу письмовому коментарі офіційного представника НАТО щодо рішення Верховної Ради про внесення змін до Конституції, якими визнається незворотність курсу на набуття повноправного членства в Північноатлантичному Альянсі.

"Ми визнаємо прагнення України приєднатися до Альянсу, і солідарність НАТО з Україною є твердою. Ми вітаємо прогрес, що досягнуто у реформах, і закликаємо Україну продовжувати рухатися цим шляхом реформ. Це є надзвичайно важливим для заможності й миру в Україні та для стабільності в усьому північноатлантичному просторі", - йдеться у коментарі.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований Президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народні депутати.