Хронологія кризи в Азовському морі: Чи стане азовська риба casus belli..

17:49 07.02.2019 0 комментариев Крым

Щодо кризи в Азовському морі - більшість ЗМІ вже тільки про політику, а ми знову про Азовську рибу та службову недбалість, що може на фоні виборів легко перетворитися в диверсію, провокацію та навіть casus belli...

Про це пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє про таке неподобство:

Як ви пам'ятаєте, наприкінці жовтня в мальовничому куточку в передмісті Києва нардепи - голова Меджлісу Рефат Чубаров та Сергій Висоцький та керівництво Представництва Президента України в АР Крим (Ізет Гданов, Борис Бабин) зірвали зрадницьке підписання Держрибагентством України та РФ чергового протоколу по розділу квот на вилов риби в Азовському морі згідно з ганебною під час війни угодою 1993 року, що діяла та годувала чиновників обох країн, нагадує експерт.

Після цього ніхто з наших урядовців не поворухнув нічим. Угода є (а її не повинно бути), протоколу немає, кордону немає (а він повинен бути).

З 1 січня 2019 (за відсутності жодних рішень) вилов риби в Азовському морі не регулюється нічим. При цьому на тлі чисельної військово-морської переваги РФ на Азові українські рибалки далеко в море виходити не ризикують.

Звісно, в них є багато радників (хто вони - хай розбирається, наприклад, контррозвідка), і ці радники їм допомогли ось так (цитую):

"06 лютого 2019 р. 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24.
Голові Держрибагентства України Бєлову Я.С., м. Київ, вуя. Січових Стрільців, 45-а

ТЕРМІНОВО
До вас звертаються керівники рибодобувних підприємств на Азовському морі та найбільші громадські об'єднання, чия діяльність пов'язані зі здійсненням рибальства на Азові.

Повідомляємо про соціальну напругу, яка наразі має місце у Запорізькій, Херсонський, Донецькій областях через неможливість здійснення законного рибальства навіть у 5-кілометровій прибережній зоні!

Не підписання у минулому році протоколу XXX Сесії Українсько-Російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, законодавча неврегульованість питання здійснення промислу при розірваних домовленостях з РФ призвели до спричинення рибодобувним компаніям значних збитків, масового безробіття, несплаті до держбюджету мільйонних податків і відсутність на вітчизняному ринку традиційної для цього часу азовської риби - у той час, коли російські рибалки безперешкодно добувають в Азовському морі спільний водний біоресурс!

Через бездіяльність органів державної влади у врегулюванні цього питання інформуємо: у разі невжиття вами дієвих заходів, спрямованих на надання законних підстав азовським рибалкам здійснювати промисел, у строк до 11 лютого 2019 р., громадськістю заплановано проведення масових акцій протесту у Києві, у т.ч. біля будинку Держрибагентства, у Бердянську, Маріуполі, Генічеську - із залученням засобів масової інформації, а також вихід усього риболовецького флоту в море.

Також інформуємо, що багатьма рибодобувними компаніями вже підготовлено позови до органів держвлади про відшкодування завданих збитків та стягнення упущеної вигоди!"
45 підписів від фірм та асоціацій рибалок.

Якщо б тут не було абзацу №3 (про непідписання протоколу з агресором як головну причину) та рядка про загрозу "виходу усього риболовецького флоту в море" (какая прєлєсть - впізнаєте руку: і затопити флот перед входом до бухти)))), ми б самі підписали цього листа. Бо службова недбалість аграрно-рибних чиновників очевидна.

"Українські" рибні чиновники просто вичікують, інтригують та сподіваються, що протокол з РФ буде підписаний, наприклад, у "третій країні"... І знову їм всім буде або просто добре або дуже добре. Цікаво: а ти, хто їх контролює у такому чутливому питанні є?

Що потрібно було робити? - ми про це багато разів казали.

Нам потрібні територіальні води, морський кордон України в Азовському морі. І потрібен наказ кораблям Морської охорони захищати рибний промисел у наших водах, а не гнобити рибалок різними "органами", як це було десятиріччями. Звісно, що тоді не потрібно буде прикривати браконьєрство виловом для наукових цілей. І в цілому вивести цю галузь з корупційної темряви. Да, а рибалки мають вмикати передавачі АІС, бо вони цього принципово не хочуть робити.

Справка. Не знаю як там до "мільйонних податків". Хай подивляться ті, хто має цифри. А ось щодо "масового безробіття", реальність виглядає так: 
1) У грудні 2018 на промислі було 30 суден типу СЧС (середній чорноморський сейнер) і ПТР (приймально-транспортний рефрижератор), доведеться політикам вчити нові слова. Коротше, це приблизно такі як горезвісний "Норд" і трохи більше. Екіпаж 7-10 чоловік.
30 суден х 10 (і то це навіть багато) = 300 осіб плавсклад.
2) маломірних суден на промислі в пік промислу жовтень 2018 було 80-100 ... це в середньому 3 людини. 
3) Усього рибалок по максимуму буде 300 чоловік на відносно великих суднах та 400 чоловік на маленьких.
4) Ну й в переробці на все про все, скажімо, 500, і то багато
5) Разом максимум 1500 осіб...
6) Плюс сім'ї в середньому множимо на 2-3 = 4000
Цілих 4000 і це з головою.

Цю статистику адресую місцевій владі, бо в них там зараз ЄС вирішує програму грантів, в тому числі невеликих, на підтримку малого та середнього бізнесу.

Як повідомлялося раніше: Почему и как Украина до сих пор делит рыбу с Россией.

Нагадаємо: Щодо кризи в Азовському морі - "Кому война, а кому мать родна" (російське прислів'я)



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