Наступним кроком після відхилення апеляції українських військовополонених моряків стане звернення до ЄПСЛ

18:21 07.02.2019 0 комментариев Крым

Наступним кроком у боротьбі за звільнення українських військовополонених моряків стане звернення до ЄПСЛ.

Про це у Facebook написала Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні Московський суд розглянув апеляційні скарги на постанову Лефортовского районного суду щодо продовження строку тримання під вартою чотирьом українським військовополоненим... Апеляційні скарги не були задоволені та термін тримання під вартою залишився незмінним, до 24 квітня поточного року. Наступний крок - звернення до ЄПСЛ", - - повідомила вона.

Денісова додала, що стосовно ще дванадцатьох моряків такі засідання заплановано провести 12 та 13 лютого.

Раніше адвокат Микола Полозов повідомив, що Московський міський суд відмовив у задоволенні скарг на подовження арешту першій "четвірці" військовополонених українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки - Володимиру Терещенку, Сергію Попову, Богдану Головашу та Андрію Шевченку.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі РФ у районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських військових кораблі, які здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, і 24 моряків.

Після прийняття підконтрольними Росії кримськими "судами" рішення про арешт захоплених у полон моряків усіх їх перевезли до Москви.

Всі вони заявили слідству, що є військовополоненими.

15 і 16 січня Лефортовський суд Москви прийняв рішення подовжити на три місяці арешт полоненим українським морякам. Адвокати українських моряків оскаржили рішення Лефортовський районного суду м. Москви про подовження терміну утримання під вартою всіх 24 українських моряків.



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