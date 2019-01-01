Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеств в Европе добиться закрытия украинского сайта "Миротворец".

Об этом заявил в четверг, 7 февраля, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене, сообщает ТАСС.

Постпред напомнил, что на прошлой неделе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал проверять всех международных наблюдателей на президентских выборах по базе "Миротворца", на котором по мнению РФ, в нарушение действующих правил о защите персональных данных размещаются личные данные "неугодных киевским националистам лиц".

"Вновь призываем ОБСЕ обратить на это пристальное внимание и добиваться от стран, "приютивших" на своих серверах этот попирающий права человека сайт, его немедленного закрытия", - сказал Лукашевич.

Он обратил внимание на то, что в черный список "Миротворца" попали многие депутаты, общественные деятели европейских стран.

В настоящий момент там размещены личные данные политиков из Франции, Италии, Великобритании, Чехии, Словакии, Венгрии. А в прошлом году в список попала и группа депутатов Бундестага. Заметим что постпред не указал причины по которым названные им люди попали в так называемый черный список "Миротворца"

Интернет-сайт «Миротворец» (укр. Миротворець) — открытый в 2014 году украинский сайт.