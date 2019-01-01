Постпред России призвал ОБСЕ добиться закрытия украинского сайта "Миротворец"
|18:41 07.02.2019
|0 комментариев
|Россия
Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеств в Европе добиться закрытия украинского сайта "Миротворец".
Об этом заявил в четверг, 7 февраля, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене, сообщает ТАСС.
Постпред напомнил, что на прошлой неделе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал проверять всех международных наблюдателей на президентских выборах по базе "Миротворца", на котором по мнению РФ, в нарушение действующих правил о защите персональных данных размещаются личные данные "неугодных киевским националистам лиц".
"Вновь призываем ОБСЕ обратить на это пристальное внимание и добиваться от стран, "приютивших" на своих серверах этот попирающий права человека сайт, его немедленного закрытия", - сказал Лукашевич.
Он обратил внимание на то, что в черный список "Миротворца" попали многие депутаты, общественные деятели европейских стран.
В настоящий момент там размещены личные данные политиков из Франции, Италии, Великобритании, Чехии, Словакии, Венгрии. А в прошлом году в список попала и группа депутатов Бундестага. Заметим что постпред не указал причины по которым названные им люди попали в так называемый черный список "Миротворца"
Интернет-сайт «Миротворец» (укр. Миротворець) — открытый в 2014 году украинский сайт.
Ещё на эту тему:
Российская делегация поедет на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ "проводить свою линию"
Россия не поддержит итоговую декларацию ПА ОБСЕ
ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Приднестровья
Демократическая партия Молдовы была принята в Группу социал-демократов Парламентской ассамблеи ОБСЕ
ОБСЕ осталась без генсека из-за расхождения РФ с другими членами
Представители РФ приедут в Грузию на сессию ПА ОБСЕ беспрепятственно
Ежегодная сессия ПА ОБСЕ в 2016 году пройдет в Тбилиси
Глава МИД Грузии участвует в 22-м министериале ОБСЕ
Власти Азербайджана намерены закрыть офис ОБСЕ