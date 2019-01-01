Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ

17:41 07.02.2019 0 комментариев Армения

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась рассчитывает, что Армения согласует его кандидатуру на пост генсека ОДКБ и соответствующее решение будет принято консенсусом.

"Процесс пока никак не продвигается. Встреча с премьер-министром Армении еще не состоялась. Я отправил предложение встретиться в любое удобное время для армянской стороны. Пока ответа не получили. Все остальные государства-члены ОДКБ выразили поддержку кандидатуре от Беларуси", - сказал С.Зась журналистам в четверг в Минске, сообщает Интерфакс.

По его словам, в Уставе ОДКБ предусмотрена возможность принятия решения ограниченным составом. "Но это - не самый лучший вариант. Такие решения должны приниматься консенсусом. Это - залог для нормальной, бесперебойной работы. Надеемся, что такое решение, консенсусом, состоится в ближайшее время", - добавил С.Зась.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу должен быть выбран от Белоруссии.

Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.



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