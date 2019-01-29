Google Russia обещает, что в течение ближайшего времени ситуация с обозначением оккупированного Крыма на картах компании будет исправлена.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает Интерфакс.

В четверг, 7 февраля, в Госдуме состоялась встреча Пискарева с директором по взаимодействию с органами государственной власти Google Russia Мариной Жунич.

"Марина Жунич заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы и является исключительно продолжающимся техническим сбоем. Она доложила своему руководителю, собственнику геопродукта, находящемуся в Калифорнии (США), что в России обеспокоены некорректной демонстрацией ряда российских территорий", - сказал Пискарев журналистам в четверг.

"Она сказала, что это на сегодня является приоритетом в ее работе, и в течение ближайшего времени ситуация будет исправлена и на картах Google, и других продуктах этой компании будет отражено все, как это требуется в законодательстве: Крым и Севастополь будут определены как российские территории", - сказал Пискарев.

Он напомнил, что депутаты Госдумы обратили внимание на то, что на картах Google аннексированные Крым и Севастополь обозначаются как украинские регионы. По его словам, это не соответствует российскому законодательству. "Недопустимо нарушение закона любой организацией, любой фирмой, гражданином, находящимся на территории РФ", - сказал он.

После этого состоялся телефонный разговор с представителем Google в России, в котором представитель компании заявил, что речь идет о техническом сбое, добавив, что в скором времени ситуация будет откорректирована в соответствии с требованием российского законодательства.

"Прошло уже более недели, мы обратили внимание, что ситуация не меняется, взяли специально карты и выписки из этого поисковика, пригласили на встречу директора представительства Google в России Марину Жунич. Она сегодня была, мы с ней пообщались, и поставили вопрос, почему до сих пор не устранены нарушения законодательства", - сказал Пискарев.