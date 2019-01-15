Дипломати США в ЄС закликали Європу відмовитися від "Північного потоку-2"
|17:01 07.02.2019
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|Россия
Американський постпред при ЄС Гордон Сондленд, посол США в Данії Карла Сендс і посол США в Німеччині Річард Гренелл закликали Європу до відмови від будівництва російського газопроводу "Північного потоку-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
На їхню думку, газопровід може значно посилити тиск Росії на ЄС, що становить небезпеку для Євросоюзу, і для всього Заходу.
Дипломати вважають, що реалізація проекту посилить сприйнятливість Європи до російських тактик енергетичного шантажу.
"Європа повинна зберегти контроль над своєю енергетичною безпекою", - заявили вони.
Крім того, посли відзначають, що "Північний потік-2" принесе в Європу не тільки газ, оскільки "через Балтійське море до Європи потече російський тиск і вплив".
Автори статті закликають ЄС поширити чинне законодавство приходять в Євросоюз газопроводи, зокрема на "Північний потік-2". Зокрема вони розраховують на підтримку поправок до енергетичної директиві з боку Франції і Німеччини.
Нагадаємо, раніше газета Suddeutsche Zeitung повідомляла, що Франція має намір виступити проти Німеччини у питанні про долю російського газового проекту "Північний потік-2". Неназване джерело у французькому уряді повідомило газеті, що Франція не хоче посилювати залежність від Росії.
Раніше польські євродепутати висловилися проти "Північного потоку-2".зокрема, вони переконані, що проект газопроводу "Північний потік-2" є невигідним для Польщі і служить на інтереси Росії послабити Європейський союз.
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