Ще один український поїзд до Москви буде ходити рідше
|16:21 07.02.2019
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|Украина
Ще один поїзд до Російської Федерації змінить періодичність курсування. З 31 березня двогрупний поїзд №78/73, 74/73 Львів – Ковель – Москва курсуватиме по непарних числах місяця замість щодня.
Про це 7 лютого повідомляє прес-служба АТ «Укрзалізниця», передає Главком.
«Також з 25 лютого буде зменшено періодичність курсування поїзда №20/19 Харків – Москва. Раніше, з 5 лютого, «Укрзалізниця» вже зменшила періодичність курсування поїздів №24/23 Одеса – Москва та №56/55 Хмельницький – Москва з групою вагонів Москва – Жмеринка», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що оптимізація графіка руху пасажирських поїздів між Україною та Росією пов’язана з постійним падінням пасажиропотоку між країнами. Так, у 2018 році «Укрзалізниця» перевезла в сполученні з Росією 772,9 тис. пасажирів, що майже на 20% менше, ніж у 2017 році.
В «Укрзалізниці» нагадали, що у 2018 році вже було скасовані прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.
Раніше повідомлялося, що з весни потяг «чотирьох столиць» може почати ходити до Таллінна.
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