Україна, США та Канада закликали в ОБСЄ звільнити Сущенка

15:41 07.02.2019 0 комментариев Украина

Делегації України, США та Канади в ОБСЄ в переддень 50-річчя українського журналіста Романа Сущенка, який проведене вже третій свій день народження у російській в’язниці, вкотре закликали владу РФ до його звільнення.

Відповідні заклики звільнити Сущенка та інших українських політв’язнів пролунали під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Завтра, 8 лютого, український журналіст Роман Сущенко і громадянин України, житель Криму Володимир Балух, святкуватимуть чергові дні народження в ув'язненні", - заявив під час засідання заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Він наголосив, що ці двоє політв’язнів - серед десятків українських громадян, які незаконно утримуються Росією за сфабрикованими звинуваченнями на території РФ та в окупованому Росією Криму. Українці Павло Гриб та Едем Бекіров, які мають інвалідність, продовжують залишатися в російському ув’язненні без спеціальної медичної допомоги, яку вони потребують на щоденній основі. Також Росія продовжує ігнорувати заклики міжнародної спільноти до звільнення 24 українських військовополонених моряків, захоплених під час нападу поблизу Керченської протоки.

"Ми в черговий раз вимагаємо від Росії негайно і беззастережно звільнити українських громадян та закликаємо міжнародну спільноту посилити свій тиск на Росію, щоб вона це здійснила", - підкреслив український дипломат.

Крім того, делегації США та Канади у своїх виступах з питання тривалої агресії РФ проти України та незаконної окупації Криму також згадали про наближення дня народження незаконно ув’язненого в Росії журналіста Романа Сущенка. Представники США та Канади поновили свої заклики до влади РФ щодо негайного звільнення кореспондента Укрінформу. "Представники США та Канади поновили свої заклики до влади РФ щодо негайного звільнення кореспондента Укрінформу та інших українських політв'язнів, утримуваних Росією.

Як відомо, 8 лютого Роману Сущенку виповниться 50 років. Вже третій рік поспіль він проводить свій день народження у застінках російської в’язниці.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули сфабриковані обвинувачення у шпигунстві. Суд проходив у закритому режимі, сторона обвинувачення так і не продемонструвала доказів "шпигунства" журналіста.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. Наразі він перебуває в колонії №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).



Ещё на эту тему:

10:38 14.12.2018
Україна в ОБСЄ порушила питання щодо російських танків на кордоні
21:00 07.12.2018
Новый председатель ОБСЕ: Украина будет нашим основным приоритетом
09:36 13.11.2018
40 стран Совета ОБСЕ выразили протест России из-за выборов в ОРДЛО
08:49 05.11.2018
Хуг заявил, что видел на Донбассе российских военных, но не считает РФ агрессором
09:46 02.11.2018
Британец Марк Этерингтон вступил на должность замглавы миссии ОБСЕ в Украине
13:28 26.10.2018
Издание Foreign Policy убрало из интервью с Хугом слова об отсутствии доказательств участия России в войне на Донбассе
08:22 26.10.2018
Покидающий пост зампредседателя миссия ОБСЕ не увидел прямых доказательств участия РФ в войне на Донбассе
20:15 28.08.2018
Спостерігачів СММ ОБСЄ обурив факт використання російською пропагандою їхнього візиту в Херсонський порт
10:44 12.07.2017
В ОБСЕ определились с кандидатурой нового генерального секретаря
09:01 11.07.2017
Канада в ОБСЕ подтвердит свою поддержку Украины
13:21 05.07.2017
ПА ОБСЕ может признать РФ оккупантом Крыма и части Донбасса - проект резолюции
12:53 05.07.2017
Россия активизировала провокационную деятельность на админгранице с Крымом
Новости
Азербайджан Азербайджан
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Все новости страны
Армения Армения
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
13:47 06.02.2019
Болгария приблизилась к сокращению полной зависимости от российского газа
08:41 05.02.2019
Прем'єр Македонії подякував Болгарії за можливість вступу до ЄС і НАТО
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
17:21 06.02.2019
НАТО і Македонія підписали протокол про вступ до Альянсу
20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
Все новости страны
Грузия Грузия
13:27 05.02.2019
Американская корпорация построит в порту Поти новый терминал
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
18:41 07.02.2019
Постпред России призвал ОБСЕ добиться закрытия украинского сайта "Миротворец"
17:01 07.02.2019
Дипломати США в ЄС закликали Європу відмовитися від "Північного потоку-2"
13:25 07.02.2019
Париж збирається створити проблеми "Північному потоку-2"
12:45 07.02.2019
Ядерна угода: генсек НАТО відкинув запропонований Берліном "компроміс" з РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
11:25 05.02.2019
Румунія спробує заблокувати свого кандидата на головного прокурора ЄС
17:01 04.02.2019
Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
Все новости страны
Турция Турция
14:05 07.02.2019
Граждане Турции смогут совершать рабочие поездки в Россию без виз
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
11:23 06.02.2019
Ердоган і Ципрас хочуть мирно владнати суперечки між Грецією та Туреччиною
19:41 05.02.2019
Туреччина не змінить позицію щодо Сирії навіть у разі санкцій
Все новости страны
Украина Украина
21:01 07.02.2019
Київ просить ЄСПЛ у найкоротші терміни призначити нову дату слухань у справі "Україна проти Росії (Крим)"
20:41 07.02.2019
Оккупанты продали отель «Метрополь» в Ялте
20:21 07.02.2019
«Суд» в Крыму продлил арест тяжелобольному крымскому татарину Бекирову
20:01 07.02.2019
"Воскрешенная" Керченская переправа перевезла за сутки аж 14 пассажиров
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс