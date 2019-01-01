Делегації України, США та Канади в ОБСЄ в переддень 50-річчя українського журналіста Романа Сущенка, який проведене вже третій свій день народження у російській в’язниці, вкотре закликали владу РФ до його звільнення.

Відповідні заклики звільнити Сущенка та інших українських політв’язнів пролунали під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Завтра, 8 лютого, український журналіст Роман Сущенко і громадянин України, житель Криму Володимир Балух, святкуватимуть чергові дні народження в ув'язненні", - заявив під час засідання заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Він наголосив, що ці двоє політв’язнів - серед десятків українських громадян, які незаконно утримуються Росією за сфабрикованими звинуваченнями на території РФ та в окупованому Росією Криму. Українці Павло Гриб та Едем Бекіров, які мають інвалідність, продовжують залишатися в російському ув’язненні без спеціальної медичної допомоги, яку вони потребують на щоденній основі. Також Росія продовжує ігнорувати заклики міжнародної спільноти до звільнення 24 українських військовополонених моряків, захоплених під час нападу поблизу Керченської протоки.

"Ми в черговий раз вимагаємо від Росії негайно і беззастережно звільнити українських громадян та закликаємо міжнародну спільноту посилити свій тиск на Росію, щоб вона це здійснила", - підкреслив український дипломат.

Крім того, делегації США та Канади у своїх виступах з питання тривалої агресії РФ проти України та незаконної окупації Криму також згадали про наближення дня народження незаконно ув’язненого в Росії журналіста Романа Сущенка. Представники США та Канади поновили свої заклики до влади РФ щодо негайного звільнення кореспондента Укрінформу. "Представники США та Канади поновили свої заклики до влади РФ щодо негайного звільнення кореспондента Укрінформу та інших українських політв'язнів, утримуваних Росією.

Як відомо, 8 лютого Роману Сущенку виповниться 50 років. Вже третій рік поспіль він проводить свій день народження у застінках російської в’язниці.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули сфабриковані обвинувачення у шпигунстві. Суд проходив у закритому режимі, сторона обвинувачення так і не продемонструвала доказів "шпигунства" журналіста.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. Наразі він перебуває в колонії №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).