Підконтрольний Кремлю "суд" не дозволив заарештованому кримськотатарському політв'язню Мемету Белялова зустрічатися з рідними.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на правозахисну організацію "Кримська солідарність".

У четвер так званий Київський районний суд Сімферополя відмовив кримчанину в скарзі.

Бєлялов на засіданні говорив, що йому довгий час не дають можливості побачитися з сім'єю.

Суд вирішив, що побачення з рідними може "зашкодити слідству" і сприяти "знищенню слідчих доказів".

"Адвокат Едем Семедляев заявляє про те, що протягом півтора років слідчий не навів жодного переконливого доказу, що вказує на вину підсудного", – зазначають правозахисники.