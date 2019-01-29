Кримськотатарському політв'язню забороняють зустрічі з родичами – "зашкодить слідству"
|15:21 07.02.2019
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|Крым
Підконтрольний Кремлю "суд" не дозволив заарештованому кримськотатарському політв'язню Мемету Белялова зустрічатися з рідними.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на правозахисну організацію "Кримська солідарність".
У четвер так званий Київський районний суд Сімферополя відмовив кримчанину в скарзі.
Бєлялов на засіданні говорив, що йому довгий час не дають можливості побачитися з сім'єю.
Суд вирішив, що побачення з рідними може "зашкодити слідству" і сприяти "знищенню слідчих доказів".
"Адвокат Едем Семедляев заявляє про те, що протягом півтора років слідчий не навів жодного переконливого доказу, що вказує на вину підсудного", – зазначають правозахисники.
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