Керченская паромная переправа возобновила регулярное сообщение.

Об этом сообщил "гендиректор" предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков, передают Новости Крыма.

Ранее оккупационное "правительство" Крыма приняло распоряжение по отмене ликвидации дирекции – оператора Керченской паромной переправы, признав предыдущее решение утратившим силу.

«Керченская паромная переправа возобновила свою работу: восстановлено регулярное паромное сообщение на линии порт Крым — порт Кавказ, которое осуществляется согласно утвержденному расписанию», — написал Волков на своей странице в Facebook.

По его словам, регулярное сообщение возобновлено по поручению министра транспорта Сергея Карпова с 6 февраля.

На начальном этапе морская перевозка автотранспортных средств, в том числе с опасными грузами, и пассажиров будут осуществляться частным автомобильно-пассажирским паромом «Нина Малкова».