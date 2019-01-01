Оккупанты возобновили работу Керченской паромной переправы
|15:01 07.02.2019
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|Крым
Керченская паромная переправа возобновила регулярное сообщение.
Об этом сообщил "гендиректор" предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков, передают Новости Крыма.
Ранее оккупационное "правительство" Крыма приняло распоряжение по отмене ликвидации дирекции – оператора Керченской паромной переправы, признав предыдущее решение утратившим силу.
«Керченская паромная переправа возобновила свою работу: восстановлено регулярное паромное сообщение на линии порт Крым — порт Кавказ, которое осуществляется согласно утвержденному расписанию», — написал Волков на своей странице в Facebook.
По его словам, регулярное сообщение возобновлено по поручению министра транспорта Сергея Карпова с 6 февраля.
На начальном этапе морская перевозка автотранспортных средств, в том числе с опасными грузами, и пассажиров будут осуществляться частным автомобильно-пассажирским паромом «Нина Малкова».
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